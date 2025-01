Los Chiefs y los Eagles se reencuentran en la Super Bowl

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles serán los protagonistas el próximo 9 de febrero de la LIX edición de la Super Bowl, la gran final del fútbol americano estadounidense que se disputará en el Caesars Superdome, tras proclamarse este domingo campeones de las Conferencias Americana y Nacional tras batir respectivamente a los Buffalo Bills y a los Washington Commanders.

Los Chiefs de Patrik Mahomes volverán a pelear por el trofeo Vince Lombardi en busca de convertirse en la primera franquicia en la era moderna en encadenar tres Super Bowl consecutivas. Los actuales campeones se hicieron de nuevo fuertes en Arrowhead y se impusieron por un ajustado 32-29 a los Buffalo Bills, frenados otra vez por su 'bestia negra'.

Kansas City dominaron por quinta vez en su historia la Conferencia Americana en lo que era su séptima final consecutiva, una confirmación de que son la actual dinastía en la NFL. Lo hicieron a costa de los Bills de Josh Allen, que por cuarta vez en los últimos años no pudieron con este rival en los 'playoffs' y que alargarán a más de tres décadas sin estar en una Super Bowl que perdieron de forma consecutiva entre 1991 y 1994.

Como era de esperar, el partido estuvo muy igualado y no se decidió hasta el final, donde el temple de Mahomes y los errores de los Bills en ataque fueron decisivos. Los de Andy Reid empezaron mandando y se fueron al descanso por delante (21-16) tras un segundo cuarto donde hubo cuatro 'touchdowns', dos por cada equipo, con los de Sean McDermott fallando una conversión de dos puntos extra para haberse colocado más cerca tras el sensacional anotado por Mack Hollins tras un pase de 34 yardas de Allen.

Tras el descanso, el segundo 'touchdown' del partido de James Cook dio la delantera a los Bills, que volvieron a perdonar en su intento de una nueva conversión de dos puntos, pero que lograron mantener ese ajustado 21-22 hasta los últimos 15 minutos donde los visitantes fallaron en dos jugadas claves en situación de 4º down.

La primera fue cuando Allen no consiguió un nuevo primer intento cuando estaba a apenas una yarda en una decisión algo discutida. Los Chiefs no lo perdonaron y con un nuevo 'touchdown' de Mahomes y una conversión de dos puntos se pusieron 29-22. Buffalo empató a falta de 6:15 y cuando trataba de ganar el partido con 32-29, Dalton Kincaid no pudo atrapar un pase bajo presión de Allen a falta de dos minutos y a partir de ahí Mahomes se encargó de gestionar el resto del choque.

LOS EAGLES, ARROLLADORES ANTE LOS COMMANDERS

Los Chiefs se reencontrarán en Nueva Orleans con los Philadelphia Eagles, a los que ya batieron hace dos temporadas por un ajustado 38-35 y en una Super Bowl recordada por enfrentar a los hermanos Kelce, aunque Jason se retiró tras la pasada temporada. Las 'Águilas se clasificaron para su quinta partido por el título en busca de su segundo anillo de campeón tras el de la campaña de 2017 tras arrollar por 55-23 a los Washington Commanders en el Lincoln Field House y quedarse con el título de la Conferencia Nacional.

El encuentro no tuvo demasiada emoción por el dominio y control que tuvieron casi siempre los de Nick Sirianni, apoyados en un sensacional Saquon Barkley, que hizo tres 'touchdowns' y demostró su gran nivel de forma, el buen hacer de su 'quarterback', Jalen Hurts, y su fortaleza en defensa, la mejor de la NFL.

Los Eagles comenzaron muy fuertes el partido y dos 'touchdowns' de su estelar corredor les dio una ventaja de 14-3 y un mando en el partido que ya no soltaría, gracias en buena parte en no perdonar los errores de su rival, donde Jayden Daniels, que buscaba ser el primer 'quarterback' novato en alcanzar la Super Bowl, no desentonó, aunque no le bastó a los de Dan Quinn.

Los Commanders se llegaron a poner 14-12 en el segundo cuarto, pero un mal final de segundo periodo y otro 'touchdown' más al inicio del tercero se lo dejó imposible, aparte de más errores, y Filadelfia, con un 20-0 en el cuarto final, volverá a pelear por el trofeo Vince Lombardi.