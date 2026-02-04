Columbia Sportswear creció un 13 por ciento en EMEA en 2025 y acelerará su presencia en Europa este 2026

Tienda de la marca deportiva Columbia en San Sebastián. - COLUMBIA

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Columbia Sportswear creció un 13 por ciento en la región de Europa, Oriente Medio y África (EMEA) en 2025 y acelerará su presencia y profundizará el valor creado en Europa en este año, en el que entrará en el mercado de Polonia, según informa la multinacional deportiva en un comunicado.

La compañía ejecutó una estrategia de crecimiento en toda su cartera de productos, fortaleció las relaciones con sus principales socios comerciales e incrementó la inversión en plataformas de marca diseñadas para impulsar su relevancia a largo plazo entre los consumidores europeos.

Estas iniciativas pretenden reflejar el compromiso de Columbia con la construcción de un crecimiento sostenible en la región EMEA. "Gracias a este esfuerzo transversal, la región EMEA registró un sólido crecimiento del 13 % respecto al año anterior, en un entorno general desafiante", afirmó Matthieu Schegg, vicepresidente Senior y Director General de Columbia para EMEA.

En 2025, Columbia avanzó en su estrategia de apertura de tiendas propias en Europa. La marca inauguró tres nuevos establecimientos: San Sebastián y Oviedo en España, y Praga en la República Checa. "De cara al futuro, Columbia entra en 2026 con una agenda de desarrollo ambiciosa y enfocada, destinada a acelerar su presencia en Europa y a profundizar el valor creado junto a sus socios del sistema", señaló Roberto Grasso, responsable del Negocio de Tiendas Asociadas de Columbia en Europa.

El de 2025 fue un año muy dinámico, marcado por la apertura de seis nuevos 'outlets' en Países Bajos, Francia, Reino Unido e Italia. A ello se sumaron la renovación del 'outlet' de Schiltigheim, la ampliación de la tienda de Roma y la reubicación y ampliación de la tienda de Roermond en Países Bajos.

Paralelamente, Columbia registró un sólido crecimiento comparable en su red de tiendas en toda Europa. "De cara a 2026, continuaremos con nuestra expansión. Como parte de esta nueva fase de crecimiento, también entraremos en Polonia como nuevo mercado", dijo Marcel Misere, director de Retail Europa de la empresa de material deportivo para las actividades al aire libre.

Fiel a su misión de hacer llegar la naturaleza a todos, Columbia Europe profundizó en 2025 sus relaciones con socios del canal outdoor, artículos deportivos y estilo de vida deportivo. "El compromiso de la marca con el desarrollo de tecnologías outdoor significativas, combinado con diseños jóvenes y frescos, permitió a Columbia acelerar su crecimiento junto a los principales especialistas en actividades al aire libre en Europa", señaló Mike Levi, director Ssnior de Ventas Europa de la marca.

LA NUEVA PLATAFORMA: 'ENGINEERED FOR WHATEVER'

Columbia lanzó su nueva plataforma de marca en Europa en septiembre de 2025 en la mayor inversión en marketing realizada por la marca en Europa hasta la fecha. Se desplegó en medios de pago en nueve países, se activó plenamente en las tiendas propias y tuvo una presencia destacada en los escaparates de socios mayoristas.

La campaña también fue acogida por creadores de contenido. En particular, el contenido de 'Expedition Impossible' generó un nivel excepcional de interacción, reforzando el mensaje centrado en el rendimiento.

"Este lanzamiento marca un momento clave para Columbia en Europa, destacando la solidez de la plataforma creativa y el poder de un enfoque de salida al mercado totalmente alineado entre medios, retail y socios", manifestó Romain Cancilleri, Brand Manager de Columbia Europa.

SOREL REFUERZA SU POSICIÓN EN EUROPA

En 2025, SOREL inició una nueva etapa con un relanzamiento global diseñado para reconectar su herencia ártica con un rendimiento moderno y orientado a la moda, un reposicionamiento que tuvo una gran acogida en los mercados europeos.

Respaldado por la campaña global 'For Bold Steps' y el lanzamiento de la nueva colección Horizon, el relanzamiento reafirmó la autoridad de SOREL en protección y artesanía, al tiempo que introdujo un lenguaje de diseño más depurado y elevado, adecuado para un uso urbano y de estilo de vida durante todo el año en Europa.

La visibilidad de la marca aumentó gracias a la presencia momentos clave del calendario de la moda, como la reciente Semana de la Moda de París, lo que reforzó aún más este posicionamiento, subrayando su creciente relevancia en la conversación cultural y de moda en Europa.

En conjunto, la narrativa cinematográfica, las colaboraciones premium y una presencia estratégica en capitales de la moda consolidaron la evolución de SOREL como una marca de calzado para todas las estaciones y orientada a la cultura en la región EMEA.

Columbia se ha asociado con Maersk para abrir un nuevo centro de distribución en Tamworth (Reino Unido), cuya puesta en marcha está prevista para mediados de 2026.

"En conjunto, estas iniciativas subrayan el fuerte impulso de Columbia en Europa en 2025, impulsado por un enfoque disciplinado en la inversión en marca, la expansión del retail, la colaboración con socios y la excelencia operativa. De cara a 2026, el enfoque continuo en el crecimiento estratégico, la cercanía al mercado y un modelo de salida al mercado totalmente alineado posiciona a Columbia y SOREL para reforzar aún más su relevancia entre los consumidores europeos, al tiempo que generan valor a largo plazo para los socios comerciales y del sistema en toda la región", concluyó Matthieu Schegg, vicepresidente senior y director general para EMEA de Columbia.