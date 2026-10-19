El campeón olímpico Cristian Toro será el número cinco de VOX por Madrid al Congreso - VOX

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El expiragüista Cristian Toro, campeón olímpico de K2 200 metros junto a Saúl Craviotto en los Juegos de Río 2016, será el número cinco de VOX en la lista por Madrid al Congreso de los Diputados en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, ha confirmado este lunes la formación política.

El gallego, de 34 años y actual portavoz nacional de Deportes de VOX, formará parte de la candidatura encabezada por Santiago Abascal. Montse Lluis figura en la lista como número dos; Juan Sergio Redondo, en el tercer puesto; y Pepa Millán, en el cuarto.

Toro se colgó la medalla de oro en la prueba de K2 200 metros junto a Craviotto, el deportista español más laureado de la historia de los Juegos con seis preseas, en Río 2016. Por ese éxito, fue condecorado con la Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo en 2016.

En su trayectoria deportiva, que finalizó en 2024 para centrarse en su carrera política, conquistó cuatro medallas, todas de plata, en Mundiales de 2017 y 2018, y dos en Europeos, ambas en Belgrado 2018 en las pruebas de K2 200 y K4 500 metros.