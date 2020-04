Damián Quintero dona material sanitario a un asilo de Málaga

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El karateca español Damián Quintero ha donado material de la clínica odontológica que tiene su familia en Málaga para ayudar a un asilo de la ciudad costasoleña en la lucha contra la pandemia del coronavirus.

"Me apetecía aportar mi granito de arena en esta crisis del coronavirus, sobre todo pensando en las personas mayores que son las más afectadas por la enfermedad y las personas que trabajan con ellos que son fundamentales", señaló Quintero en declaraciones facilitadas por 'You First Sports', su agencia de representación.

Aunque el multimedallista mundial y europeo vive en Madrid, gran parte de su corazón está en Málaga con su familia y es por ello que ha querido donar el material al Asilo de Los Ángeles donde no contaban con el suficiente para cubrir las necesidades mínimas de protección para los que allí trabajan.

"Quería que fuese una residencia de Málaga porque es la ciudad donde me crié. Me he estado informando estos días y el Asilo de los Ángeles es de las residencias de Málaga que más lo necesita", aseguró el karateca español.