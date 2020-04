Dani Sordo: "El Dakar me empieza a gustar, pero no lo tengo en el punto de mira"

BARCELONA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de rallys Dani Sordo (Hyundai) reconoce que el Rally Dakar le está "empezando a gustar" y que no descarta participar en él en un futuro, si bien no lo tiene en su "punto de mira" y que prefiere la velocidad de los tramos.

"El Rally Dakar, de tanto decírmelo, ya me está empezando a gustar. Mis amigos me dicen 'Dakar, Dakar...' pero no es una disciplina que yo tenga en el punto de mira. Aprecio lo que hace todo el mundo allí, es muy difícil", comentó en una entrevista en DAZN.

El cántabro dejó claro, no obstante, que su predilección es la velocidad. "A mí me gustan los rallys, me gusta más la velocidad pura y dura. En un futuro quién sabe, por qué no ir al Dakar, pero estoy centrado en los rallys y me gusta más la velocidad en tramos", añadió.

En otro orden de cosas, recordó su accidentada participación en el último Rally de México, tercera cita del Mundial WRC, donde tuvo que retirarse. "No tengo nada positivo. Me subí a un burro, eso fue la cara divertida, la verdad es que los burros me llaman mucho la atención, me encantan", apuntó distendido.

El piloto de Hyundai compartió cómo se mantiene en forma durante el confinamiento, debido al brote de coronavirus. "Estoy en casa, como todos, y esperando a que pase esto. Tengo una cinta en casa, unas pesas y una goma. De todas formas, el ejercicio lo puedes hacer en cualquier sitio, la cosa es ponerte", manifestó.