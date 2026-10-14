Decathlon amplía su red de espacios de ciclismo de segunda mano a 11 tiendas en España. - DECATHLON

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Decathlon ha consolidado su red de Segunda Vida en ciclismo con la suma de tres nuevos puntos en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Girona y San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife), con los que alcanza un total de 11 espacios especialistas en España.

Estas aperturas se unen a las instalaciones ya operativas en Terrassa (Barcelona), Barakaldo (Vizcaya), Alfafar (Valencia), Alicante, Granada y las madrileñas de Embajadores, Rivas y San Sebastián de los Reyes.

Los nuevos espacios están concebidos como puntos únicos de segunda mano de ciclismo en sus áreas de influencia y ofrecen bicicletas de alta gama de todas las marcas, completamente revisadas y respaldadas por la garantía oficial de la compañía.

Asimismo, la oferta incluye la recompras de modelos de montaña, carretera y gravel fabricados en carbono, y contempla ventajas habituales de la marca como opciones de financiación y seguro.

La Chief Sustainability Officer de Decathlon España, Lourdes Guinovart, ha afirmado que "con la puesta en marcha de estos espacios, Decathlon busca acelerar su estrategia de circularidad gracias a una red que ofrece soluciones especializadas y accesibles para la práctica del ciclismo alrededor de toda España".

"Queremos que este deporte sea cada vez más inclusivo y sostenible, y por ello apostamos por modelos de economía circular que permiten tanto al ciclista que se inicia en el deporte, como al regular como al experto encontrar la mejor bicicleta de segunda mano", añadió.

Los puntos de venta cuentan con un equipo técnico especializado dedicado exclusivamente a estos espacios, donde también se ofrecen servicios complementarios como el taller de reparación y mantenimiento con entregas en 24 y 48 horas.

A su vez, los usuarios disponen del servicio de alquiler por suscripción para bicicletas de adultos y junior, así como la posibilidad de recogida en tienda en una hora para modelos infantiles. Para extender la experiencia más allá de la tienda física, la compañía ha establecido una alianza con Wallapop que otorga visibilidad a escala nacional a las bicicletas de Segunda Vida de Decathlon.