El defensor Emirates Team New Zealand lidera el entreno previo de Vilanova

BARCELONA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenamiento oficial de la Regata Preliminar de la Copa América de Barcelona 2024, que se disputa desde este viernes hasta el domingo en Vilanova i la Geltrú, dejó al equipo defensor y anfitrión Emirates Team New Zealand como claro barco AC40 a destronar, ya que se impuso en las tres mangas de prueba en una buena primera toma de contacto con las aguas 'vilanovines'.

Por primera vez desde marzo de 2021, cuando terminó la 36ª edición de la Copa América, volvieron las regatas de la competición más antigua de todas y lo hicieron en Vilanova con un primer entrenamiento oficial dominado por quien conquistó y defienda el trofeo de las '100 guineas'; el Emirates Team New Zealand.

Como parte de este entrenamiento oficial se hicieron tres regatas, todas ellas ganadas por el AC40 --en la Copa América de Barcelona competirán con los más grandes AC75-- del equipo neozelandés, con el Luna Rossa Prada Pirelli italiano --'Challenger' en la última edición-- segundo en dos ocasiones y tercero en otra, y con el NYYC American Magic estadounidense segundo en la primera regata y tercero en las otras dos.

En la primera de las regatas se impuso el dicho de que quien gana la salida gana la regata y el New Zealand entró primero al campo de regatas y defendió su posición de honor hasta el final, con el American Magic segundo y el Luna Rossa tercero, por delante del Alinghi Red Bull Racing suizo, el INEOS Britannia inglés y el Orient Express francés.

En la Regata 2, en peores condiciones de viento para los foils (las 'alas' de estas embarcaciones), el galo Orient Express Racing Team tiró de habilidad para lograr una gran ventaja inicial pero en una mala acción, en un fallo al encender la vela mayor, perdieron los 'foils' y sus esperanzas. Ello lo aprovecharon los 'kiwis' para ponerse en cabeza y dejar atrás a Luna Rossa y American Magic, que repitieron en el 'podio' virtual.

Y en la tercera y última regata de este jueves, los franceses no pudieron salir por esos problemas en sus 'foils'. Con menos tráfico, el Emirates Team New Zealand y el INEOS Britannia optaron por una salida a babor, con el campeón olímpico Sir Ben Ainslie golpeando el extremo del barco del comité en el pistoletazo de salida.

Regata reñida en la que el Luna Rossa optó por una salida amurada a estribor y la dominó con potencia y velocidad, hasta que el Team New Zealand les detectó y puso en el ojo de mira para darles caza. Fue casi un 'match-race' (carrera a dos) con el Luna Rossa al mando y los 'kiwis' enganchados.

En un giro de boya en la que optaron por caminos distintos cambió todo. El New Zealand se puso primero, y el American Magic estadounidense remontó y superó al INEOS Britannia para ponerse tercero. Pero no llegaron a la lucha por la cabeza, en manos de nuevo del New Zealand y con un nuevo segundo puesto para el Luna Rossa.