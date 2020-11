El deporte catalán recurre a la justicia la suspensión de la actividad deportiva y el cierre de instalaciones

Esteva (UFEC): "Somos parte de la solución y no parte del problema"

BARCELONA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), Gerard Esteva, ha explicado este lunes el recurso interpuesto por el sector deportivo catalán al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) para pedir la suspensión cautelar de la suspensión de la actividad deportivo y el cierre de las instalaciones y clubes.

"Entendemos que la medida es absolutamente desproporcionada y contradictoria, como dijimos en julio. Según datos de Salud, e informes que hemos podido hacer, el deporte es aliado para prevenir el coronavirus, y por varias razones", manifestó Esteva.

Así, el sector deportivo catalán pide que se reabran, cuanto antes, los centros deportivos para ayudar a combatir el coronavirus, para tener controlados los posibles casos de deportistas amateur, y para dejar claro que son "parte de la solución y no parte del problema".

"Somos salud y parte de la solución, entendemos que somos aliados para poder luchar contra el coronavirus. Es una decisión errónea. Los protocolos que se usaban en los centros deportivos estaban pactados con Salud. Pedimos una reflexión a la Generalitat, para que entiendan que somos parte de la solución, y no parte del problema", esgrimió.

A su juicio, y según argumentan en la demanda, los ciudadanos bien preparados físicamente, y que contraen el virus, están "más preparados para no tener dificultades".

Por otro lado, según los indicadores de los que disponen, las actividades deportivas son sólo el 0,28 por ciento de los brotes de coronavirus en España.

"Cerrar los centros organizados, provoca que la gente siga haciendo deporte pero ahora de forma descontrolada y sin trazabilidad posible. He visto masificaciones de gente corriendo por La Barceloneta, por ejemplo", lamentó.

Por todo ello, piden que no se cierre un sector que está pasando por muy mal momento. "Que nos dejen ayudar, con rigor y protocolos. El resto del Estado no ha cerrado los centros deportivos, donde el deporte es un elemento a preservar. No pedimos a la Generalitat nada que no se esté haciendo en el resto del Estado", aportó.

"Hablamos de puestos de trabajo, de empresas que deberán cerrar si esto se alarga, es una situación de alarma social importante en el mundo del deporte", lamentó en este sentido.

"Queremos que la Generalitat reflexione, esta información se les ha hecho llegar y esperamos tener una respuesta favorable del Tribunal y del Govern, para ser una solución para hacer frente a la COVID-19", reiteró.

La demanda la interponen conjuntamente la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), Gestiona (Gestors d'instal·lacions públiques de Catalunya), el Coplefc (Col·legi Oficial de Llicenciats en Educació Física i l'Esport de Catalunya), INDESCAT, la Federació Catalana de Natació, la Agrupació Empresarial de Clubs de Natació de Catalunya y la Federació Catalana de Futbol.