Diego García: "El aplazamiento de Tokio no ha sido tan complicado psicológicamente como el no poder salir"

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El atleta español Diego García Carrera, actual subcampeón de Europa de los 20 kilómetros marcha, confesó que vivió "con bastante pena" el aplazamiento a 2021 de los Juegos Olímpicos de Tokio, pero tiene claro que esta situación "no ha sido tan complicada psicológicamente" como el tener que estar confinados sin poder salir por el coronavirus, lo que a nivel personal le ha dejado en una forma física "bastante mala".

"Yo, como muchos deportistas, viví la suspensión de los Juegos Olímpicos con bastante pena porque ya parecía que la clasificación estaba hecha este año y además yo me había quedado fuera por muy poquito para los de Río por una operación de rodilla que me dejo cuarto español y solo iban los tres primeros", expresó García Carrera en una entrevista facilitada este miércoles por el COE.

El madrileño, sin embargo, cree que este aplazamiento no ha sido lo peor y que "no ha sido tan complicado psicológicamente como ha sido lo de enfrentarse al no poder salir de casa en una pandemia mundial o a esta amenaza continua sobre la salud".

"Yo ya me había quedado fuera de unos Juegos y sabía que había vida después, pero la situación esta de confinamiento absoluto era completamente nueva, quizá a nivel psicológico eso ha sido lo más difícil", añadió el marchador.

En este sentido, el atleta no esconde que "ser olímpico es el sueño" de su vida. "Hago atletismo precisamente motivado por la posibilidad de competir en unos Juegos y no me gustaría olvidar mi sueño cuando durante tantos años me ha parecido tan difícil", apuntó.

Por ello, no quiere que se vea como "una meta poco exigente" después del éxito que logró hace dos años en Berlín. "No hay que olvidar de donde venimos, cual es el sueño que nos ha llevado hasta aquí y una vez que consiga ser olímpico, pelear por lo máximo y ojalá que sea una medalla, que lo que deja a los deportistas en el recuerdo y sobre todo que le da a nuestro país una visibilidad y un nombre importante", remarcó.

Por otro lado, Diego García ha llevado "todo lo bien que se puede" el confinamiento por el coronavirus, una situación "completamente nueva para cualquier persona", en la que se mantiene la "incertidumbre" de cuando se acabará "con el problema", y que le ha dejado en una forma física "bastante mala" con la que tenía.

"En estas primeras semanas que hemos podido salir a entrenar fuera lo he notado en los músculos. Ha sido increíble el cambio, los primeros días tenía una agujetas increíbles, pero esperemos que a partir de ahora ya no tengamos que tener más restricciones de ese tipo, sobre todo por el terreno personal, porque el no poder tener una libre movilidad cuando siempre hemos disfrutado de ella es bastante difícil", añadió.

"UNA GRAN SEÑAL" SU PASO DE PODIUM A ADO

Además, el marchador resaltó que deben empezar a entrenar "con mucho cuidado" por el parón y su actual condición física. "Hay que partir de una base sincera y coherente, e intentar subir poco a poco porque sí que sabemos que ahora mismo rivales de otros países nos dan mil vueltas porque a lo mejor han podido entrenar de otra manera", aseguró.

Por ello, el deportista español pide "aprovechar estos meses que quedan para reducir esa brecha" con estos rivales e "intentar ganarles en 2021, si es que se celebran por fin los Juegos".

Finalmente, García Carrera se refiere a su cambio de condición de becado al pasar del programa 'Podium' al ADO. "Me daba pena abandonar ese programa y esa comunidad tan buena que hay en 'Podium', pero es una gran señal el poder consolidar una beca ADO, quiere decir que ha venido después de un resultado muy bueno y ahora hay que intentar mantenerla porque hay que cumplir unos requisitos muy exigentes en materia de resultados", sentenció.