Diego García Carrera: "No importan las actuaciones de antes si los Juegos salen mal"

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El atleta español Diego García Carrera, actual subcampeón de Europa de 20 kilómetros marcha, aseguró este miércoles que "hay que empezar a competir" en breve porque es "consciente" de que los Juegos Olímpicos de Tokio están ahí y la cita clave que marcará el año, y también dejó claro que el cambio a Sapporo de las pruebas de marcha le ayudará porque habrá mejores condiciones.

"Hay que empezar a competir porque somos conscientes de que los Juegos están ahí y no importa las buenas actuaciones que tengas si salen mal. Es el sueño de cada deportista y seguro que el mío seguro", remarcó García Carrera tras recibir el 'Premio Admiral del Deporte' al mejor joven.

El madrileño ve bien "bien" el cambio de las pruebas de marcha de Tokio a Sapporo. "Cuando competí en el Mundial de 2019 en Doha me fue fatal por el calor y prefiero competir en un sitio normmal. Me gusta Sapporo, es una decisión acertada porque en Doha tuvimos una sensación térmica de 44 grados y en Tokio iba a ser una cosa parecida", subrayó.

"La organización se dio cuenta de que no se podía repetir eso y ahora vamos a competir en una ciudad donde nos garantizamos 10 grados menos que en Tokio, que nos han dicho que tiene unos veranos un poco difíciles", añadió el marchador, que no ve "tan grave" no estar en el corazón de los Juegos debido a las restricciones.