Dos exresponsables de saltos acusan al presidente de la RFEH de "dar prioridad a sus aspiraciones"

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Carolo López-Quesada y Alberto Honrubia, hasta hace unos días Jefe del Equipo de Saltos y Entrenador respectivamente en la Real Federación Española de Hípica, se mostraron críticos con la actuación del presidente de la RFEH, Javier Revuelta, al que acusan de "dar prioridad a sus aspiraciones" en detrimento de las deportivas, que ha tenido su punto culmen en la actuación en los Juegos Olímpicos de París.

La composición del equipo que competiría en el evento en la modalidad de saltos de obstáculos ha estado, según las informaciones de varios medios, teñida de la polémica por la elección de los participantes. De hecho, inicialmente, la RFEH únicamente designó a tres jinetes, Eduardo Álvarez de Aznar, Sergio Álvarez Moya e Ismael García Roque, sin nombrar a un cuarto reserva, papel que se otorgó al primero con un segundo caballo.

Finalmente, Armando Trapote acudió a la capital francesa para completar el equipo, que no se pudo clasificar para la final al terminar en la undécima posición, y posteriormente abandonó los Juegos al conocer que no competiría en la prueba individual donde ninguno de sus compañeros tampoco pudo meterse en la final.

La pasada semana, la RFEH comunicó que prescindía tanto de Carolo López-Quesada como Alberto Honrubia y que la dirección del primer equipo de Saltos quedaba "bajo la tutela de la Directora Técnica de la disciplina, Reyes Martín".

Días después, ha llegado la respuesta de ambos a través de una carta a la que ha tenido acceso Europa Press y en la que explican que "desde hace unos dos meses a esta parte, justo desde la celebración del CSIO de La Baule, la felonía a la que ha sometido (Javier Revuelta) a la hípica española ha sido de dimensiones aterradoras, primando única y exclusivamente sus intereses espurios para optar de nuevo a la presidencia de la RFEH y dejando en segundo plano los intereses del equipo nacional y de los jinetes españoles".

Para ambos, el dirigente ha preferido "dar prioridad a sus aspiraciones personales de cara a las próximas elecciones antes que ponerse del lado del deporte, como era su obligación". "Su particular manera de entender la gestión de la RFEH ha sido denigrante para la hípica española, habiéndose rodeado de palmeros y amparadores que usted cree que le permitirán seguir cuatro años más como presidente", critican.

"Usted no ha velado por los intereses ni de España ni de la Federación y la inmoralidad ha sido premiada bajo su mandato. La manipulación ha sido la moneda común y ha tratado de que los desleales hayan sido planteados como mártires y no como villanos, que es lo que son", añaden.

López-Quesada y Honrubia consideran que Javier Revuelta "ha capitaneado, por sus propios intereses personales, todo este proceso de descomposición" en la RFEH. "El trato que usted y su equipo nos han dedicado a nosotros y a Eduardo Álvarez Aznar, Sergio Álvarez Moya e Ismael García Roque, ha sido humillante, indigno y despreciable, con una falta de profesionalidad extrema y una subestimación absoluta de las grandes carreras deportivas de los tres jinetes mencionados", advierten.

"Ya que usted no se avergüenza de ello, permítanos que nosotros lo hagamos nosotros por usted. No sabemos si usted será capaz de perdonarse a sí mismo en los próximos años por lo que ha hecho, pero no se olvide de añadir al perdón las palabras tristeza y dolor, ya que las heridas que ha dejado van a ser difíciles de restañar", agregan.

Finalmente, esperan que todos estos motivos y "por el bien del Deporte Hípico español", el máximo responsable tenga "a bien no presentarse a las próximas elecciones federativas". "Para que la red clientelar que ha ido tejiendo, y la ignominia como modus operandi, desaparezcan de nuestra querida RFEH", concluyen.