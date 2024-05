Eduardo Álvarez Aznar: "Una victoria en Madrid sería desde luego la mejor de mi carrera y sobre todo muy esperada"

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El jinete español Eduardo Álvarez Aznar tiene claro que "siempre" la cita del Longines Global Champions Tour de saltos que se celebra en Madrid está marcada en rojo en su calendario y se muestra esperanzado de defender su liderato actual y "mantener la misma línea" que en las tres anteriores paradas, reconociendo que una victoria sería la mejor de su carrera, "sobre todo muy esperada".

"Madrid siempre lo es (una cita marcada en rojo) para mí. Poder contar con un evento como este, el poder competir en una prueba del Longines Global Champions Tour en tu ciudad y en el club donde empecé a montar desde pequeño, es un privilegio", señaló Álvarez Aznar en una entrevista con Europa Press en el Club de Campo Villa de Madrid, el lugar donde se crió en el mundo de los caballos y que acoge desde este viernes el evento.

El madrileño no esconde que "aquí la presión siempre la notas", pero también que tienes al público que te apoya, que además ya son muchos años que vienen aquí a apoyarnos y a seguir este deporte". "Estoy con muchas ganas de que llegue ya el fin de semana", admitió el líder del ranking de saltos esta campaña.

El jinete olímpico entiende los elogios vertidos sobre el Club de Campo Villa de Madrid, "una pista histórica". "Esta es la edición 113, ahí está la tradición que puede tener este concurso. Y la repercusión internacional que ha tenido durante toda su historia, que los mejores jinetes del mundo quieren seguir viniendo aquí, no sólo por la pista, que es magnífica, sino por el resto de instalaciones que tiene, que para los caballos, los mozos y todo lo que hay alrededor, es lo que hace de este evento tan grande", subrayó.

Álvarez Aznar tampoco olvida que es un escenario que al caballo le marca porque "hay mucha gente" y por "el ruido atmosférico que hay alrededor". "Muchas veces el pasillo de entrada se te hace larguísimo hasta que llegas a esa pista verde, pero los caballos saltan muy, muy bien, el suelo es fantástico y los saltos son muy imponentes, los caballos normalmente pueden saltar muy bien", detalló.

El español está "muy contento" de ser el número uno del ranking tras un "inicio de temporada muy bueno". "En las tres sedes en las que he competido (Doha, Miami y México DF) he tenido resultados muy buenos. Tengo que intentar salir de aquí con la mejor posición posible e intentar seguir manteniendo ese liderato", comentó.

"Este año todo ha empezado muy bien. He recuperado uno de mis caballos principales, que es 'Rockefeller', que es con el que voy a competir aquí y que espero que en Madrid pueda estar a la misma altura porque es una pista que ya conoce bien porque ha competido aquí muchas veces. Quiero intentar mantener la misma línea de las otras competiciones del Longines Global Champions Tour", advirtió Álvarez Aznar.

Por este motivo, y tras ser segundo y tercero en la capital, "desde luego" que una victoria significaría la mejor de su carrera. "Y sobre todo esperada. Poder ganar en esta pista que para mí es muy importante y es muy especial. Este año me encantaría poder hacerlo lo antes posible", deseó el madrileño, que no olvida que "son muchos años" sin que ningún español gane el Gran Premio de Madrid desde que lo hiciese en el 2000 Cayetano Martínez de Irujo. "Esperemos que este año a ver si algún español puede estar en lo más alto", expresó.

LA IMPORTANCIA DE LA FIGURA DE SU PADRE

Álvarez Aznar avisa de que, por la calidad existente en este circuito, saber quién es el favorito "no es una ciencia exacta". "Aquí cualquiera puede ganar. Todos los que compiten están preparados para hacerlo, aquí no es como en otros deportes, que a lo mejor el número 200 del ranking no es capaz de ganar al 3 o al 4, pero aquí sí, aquí el que tenga un buen día es el que gana, n hípica cualquiera te puede ganar", remarcó.

Esta cita también será clave para decidir qué jinetes españoles van a los Juegos Olímpicos de París, que para Álvarez Aznar serían los terceros tras los de Río de Janeiro y Tokio. Para el madrileño, este camino hacia la capital francesa "se hace largo", pero celebra tener "a día de hoy tres caballos clasificados".

"Madrid es una de las citas importantes, es uno de los grandes test que tenemos para ir seleccionando un poco todos los jinetes y los caballos. Esperemos que llegue la fecha límite y que nos pongan en ese equipo", recalcó el madrileño, que sueña con algo importante en París porque tiene "más experiencia y el caballo también tiene bastantes más años".

Y en el horizonte estaría acercarse o mejorar el sexto puesto de su padre, Luis Álvarez Cervera, en Los Angeles 1984, el mejor resultado a nivel individual desde entonces. La figura de su progenitor ha tenido un efecto sobre él "por etapas", pero ahora nota por encima de todo "su confianza y el apoyo diario". "Desde que era pequeño me ha estado ayudando y sobre todo dando la motivación para dedicarme a este deporte, que es una forma de vida, no es sólo practicar un deporte, es estar rodeado de caballos, que es parte de mi vida", resaltó.

"Y tengo que agradecerle todo lo que ha hecho por mí todo este tiempo y el que me siga ayudando al día de hoy. Poder contar con una persona así a tu lado, la verdad que es impresionante", añadió el jinete, que por encima de poder superar a su padre con una medalla, prefiere quedarse con "el viaje" que llevan haciendo "juntos ya mucho tiempo". "Y sobre todo el día a día, que es lo que de verdad importa, y que me siga ayudando. Se involucra mucho, es una pieza clave en todos estos resultados que he conseguido lograr con todo este tiempo", manifestó.

"UN JINETE MUY BUENO CON UN CABALLO NORMAL ES MUY COMPLICADO QUE GANE"

Sobre el papel de los caballos, tiene claro que "es muy importante", pero que "marcar un porcentaje exacto" a la hora de su impacto en los resultados es "difícil". "Diría que un 70 caballo y 30 jinete podría ser un porcentaje justo", se atrevió a decir. "Un caballo bueno con un jinete normal puede ganar, pero un jinete muy bueno con un caballo normal o que salta por encima de sus posibilidades es muy complicado", puntualizó.

Con todo, Eduardo Álvarez Aznar anima a la afición a acudir al Club de Campo Villa de Madrid para ver "la Fórmula 1 de la hípica, con los mejores caballos y los mejores jinetes", destacando que en la capital ya es una cita consolidada porque "van siendo muchos los aficionados y los seguidores que son muy asiduos" y donde también se puede "pasar un buen fin de semana" y "disfrutar de un deporte que es precioso y al aire libre".

En este sentido, Eduardo Álvarez Aznar admite que la hípica "ha crecido muchísimo" en España, donde está "la mejor competición internacional". "Yo diría que a nivel mundial. Tenemos dos de las más importantes a nivel mundial, como es Montenmedio u otra que ha nacido nueva que se llama Moura Tours, en Valencia. Y prácticamente desde enero hasta noviembre tenemos el mayor número de competiciones internacionales", explicó.

"Y luego la federación ha creado una liga de alta competición nacional y se está notando. Están saliendo cada vez más jinetes, más caballos y notamos que estamos todos más preparados para dar el paso a este gran circuito como puede ser la Global Champions Tour", opinó el madrileño.