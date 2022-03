Egurrola verá retirada su camiseta en el Palau, aunque quería seguir

"Quería continuar un año más pero el club me comunicó que había decidido no renovarme"

BARCELONA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portero y capitán del Barça de hockey patines Aitor Egurrola se despidió este jueves de sus compañeros y afición en un acto de homenaje para una leyenda blaugrana que se retirará al final de esta temporada, pese a que quería seguir un año más, y verá retirada su camiseta con el '1' en lo alto del Palau Blaugrana.

"El dorsal '1' de Aitor Egurrola siempre estará presente en el Palau Blaugrana. El club retirará el dorsal '1' de la sección de hockey patines en honor al jugador más laureado de la historia del FC Barcelona (77 títulos hasta el momento)", anunció el cub.

La de Egurrola será la segunda camiseta de la sección de hockey patines retirada, tras la '21' de Beto Borregán --ganó 58 títulos--. Egurrola, a falta de poder ganar algún título más en esta última campaña, se irá sea como sea como el deportista más laureado en la historia del club blaugrana.

Se marchará, eso sí, en contra de su voluntad de alargar su carrera. "Quería continuar un año más, pero el club me comunicó que había decidido no renovar mi contrato. Como tenía claro que me iba a retirar en el Barça, tomé la decisión de retirarme", explicó en rueda de prensa.

"Sólo puedo decir gracias. Es un honor haber podido jugar en el club que llevo en el corazón. Gracias a los compañeros, al club, a la afición, a la prensa... Y sobre todo a mi familia. Sin vosotros no lo hubiera logrado", manifestó Egurrola.

Por su parte, el presidente, Joan Laporta, destacó la "enorme talla deportiva y humana" del capitán, a quien agradeció todo lo que le había dado al club en estos años y abrió las puertas del club en el futuro.

"Eres un ejemplo, una leyenda. Las cosas van como van y se toman decisiones que a veces no son fáciles. Pero necesitamos a gente de tu valía, Aitor. Tienes las puertas del club abiertas", aseguró antes de anunciar que su camiseta sería retirada.

Además de Laporta, Aitor 'El Pulpo' Egurrola estuvo acompañado por tros representantes de las secciones blaugranas, sus compañeros de equipo y familiares.

La trayectoria deportiva del portero de la sección de hockey patines finalizará al final de esta temporada después de competir 24 temporadas al máximo nivel.

Se irá como el jugador de hockey que ha logrado más Ligas (21), más Copas de Europa (11), más Continentales (11), más Copas del Rey (11) y más Supercopas de España (11). Fue el MVP de las Copas 2007 y 2011 y, además, ostenta el récord de imbatibilidad en la OK Liga desde diciembre del 2018, con 230 minutos y 38 segundos sin encajar ningún gol.