Equipo español de bobsleigh y skeleton en Lillehammer (Noruega) - STEFFENSPHOTO/STEFFEN HÄNSEL

BARCELONA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los siete deportistas de los equipos nacionales de bobsleigh y skeleton, patrocinados por Loterías, inician este fin de semana la temporada de hielo con tres citas repartidas entre Lillehammer (Noruega) y Altenberg (Alemania), bajo la dirección de Ander Mirambell como director técnico de la especialidad de la Real Federación Española de Deportes de Hielo (RFEDH).

Adrián Rodríguez afronta su octava campaña como piloto en la Copa del Mundo de Skeleton de Altenberg, donde el deportista cántabro se muestra decidido a pelear entre los mejores en el arranque de un nuevo ciclo olímpico.

"Empiezo mi octava temporada como piloto en la Copa del Mundo de Altenberg con mucha ilusión y con el objetivo de ser competitivo entre los mejores del mundo desde el primer día", ha trasladado el piloto, cuyas carreras podrán seguirse a través del canal de YouTube de la Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton (IBSF) a partir de las 13.00 horas.

En paralelo, la Copa de Europa arranca el viernes y el sábado en Lillehammer con pruebas de skeleton y bobsleigh, escenario en el que Javier Tovar y Jorge Bastos disputan su primera competición internacional tras su selección en julio, mientras que Emily Macdonald completa el grupo en la categoría femenina tras debutar el curso pasado en la Copa América de Whistler.

"Damos el salto a la competición internacional tras superar las pruebas físicas y psicológicas del proceso de selección y concentrarnos en Lillehammer a principios de noviembre para hacer las primeras bajadas en hielo", han expresado los nuevos integrantes de la camada de 2026, procedentes del atletismo y el 'crossfit'.

La principal novedad del curso llega en el bobsleigh con la incorporación del bobsleigh a dos femenino junto al monobob, en el que Leanna García pilota el trineo con las debutantes Danae Trinidad y Patricia Urquía alternándose en el puesto de frenadora. "Contar con bobsleigh a dos femenino es un paso enorme para el equipo y nos permite seguir creciendo y sumando experiencia en la pista", han valorado desde el conjunto nacional de cara a un proyecto que abre el camino hacia los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030.

Los cuatro debutantes accedieron al equipo mediante el proceso de selección nacional de 2026 organizado por la RFEDH, compuesto por pruebas físicas de salto, velocidad y fuerza además de evaluación psicológica, antes de realizar sus primeras bajadas en hielo a principios de noviembre en Lillehammer. "Loterías vuelve a respaldar a los pilotos españoles en el inicio de este nuevo ciclo hacia los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030", han subrayado desde la estructura del equipo nacional patrocinado por Loterías.