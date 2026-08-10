España arranca el Europeo de Birmigham con un histórico triplete de finalistas en longitud

Eusebio Cácerez realiza un salto en la calificación de longitud de los Europeos 2026 de Birmingham - RFEA/SPORTMEDIA

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La selección española comenzó este lunes con buenas sensaciones el Campeonato de Europa de Atletismo al Aire Libre que se disputa en la localidad inglesa de Birmingham, sobre todo por el gran triplete de finalistas en el concurso de la longitud masculina con Eusebio Cáceres, Jaime Guerra y Lester Lescay.

La sesión matinal de la cita continental trajo noticias positivas y las primeras opciones de medalla, gracias a los saltadores, que firmaron un histórico triplete para la final de longitud, encabezados por el veterano Eusebio Cáceres, el mejor de todos con un salto de 8.24 metros en su segundo intento cuando se pedían 8.15 para el pase directo.

El alicantino se metió en su séptima final europea con la cuarta mejor marca de los finalistas donde la gran sorpresa fue la ausencia del italiano Mattia Furlani, actual campeón del mundo y bronce olímpico, que se tuvo que retirar tras lesionarse desafortunadamente en su primer salto.

"Sabía que tenía que hacer sobre todo más de 8 metros para pasar. He hecho el primero con unas sensaciones un 'poquito' malas en la batida, sabía que se me había escapado, pero cuando he visto el 7.94 me ha dado un 'poquito' de alas. Al final sigues sin querer ir a tope porque no puedes hacer nulos porque son tres saltos y hay que cuidarlos, pero he controlado y metido bien la carrera. Pensaba que era un poco menos, pero cuando me ha dicho 8.24, pues bastante contento porque me hace estar bastante tranquilo y pensando en mañana", remarcó Cáceres a la RFEA.

Junto a él estarán Jaime Guerra, actual campeón de España, que se metió con un salto de 8.12 metros, el sexto mejor de los doce finalistas, y Lester Lescay, que se clasificó con 8.03, la octava mejor marca de todos los participantes.

"Al principio me encontraba un poco raro porque llevaba toda la preparación saltando con el viento a favor y justo cuando me ha tocado saltar me ha venido una racha en contra y no he tocado tabla, me he quedado lejísimos y he saltado fatal, pero aún así he rascado 7.69. He metido el segundo muy bien, 8.12 y ya intuía que iba a pasar", reconoció Guerra.

Por su parte, Lescay también se mostró satisfecho. "La verdad es que ha ido muy bien, el viento no respetó mucho en la parte B y estoy contento. Espero que la final sea un día fantástico y también contento con la clasificación de Eusebio y Jaime", apuntó.

Además, el arranque del Europeo también dejó las clasificaciones para las semifinales de los 800 metros de Mohamed Attaoui, segundo en su serie con 1:45.26, y David Barroso, campeón de España que pasó el corte por tiempos (1:45.90), algo que no pudo conseguir Pablo Sánchez-Valladares, quinto en su carrera con 1:47.96. En los 100 metros femeninos, Maribel Pérez se metió en las semifinales de la tarde con un crono de 11.11 pese al viento ilegal (+3.2).

Finalmente, Belén Toimil no se pudo clasificar para la final del lanzamiento de peso al realizar una mejor marca de 16.79, ni tampoco lo logró Ángel González en los 400 metros, donde fue sexto en su serie con un tiempo de 46.53.