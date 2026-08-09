María Pérez, Attaoui y Llopis lideran las opciones de España en el Europeo de Birmingham

Equipo español para el Europeo de atletismo al aire libre de Birmingham 2026 - RFEA

MADRID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La marchadora María Pérez, el mediofondista Mohamed Attaoui y el vallista Quique Llopis lideran las opciones de la selección española, compuesta por 93 atletas, 47 mujeres y 46 hombres, en el Campeonato de Europa al aire libre de 2026, que se disputa en Birmingham (Reino Unido) del 10 al 16 de agosto.

España acude a la localidad inglesa con la expedición más numerosa de la historia, superando los 92 atletas de la edición de 2018 en Berlín, y por primera vez el número de mujeres supera al de hombres, algo que ya había ocurrido en los dos últimos grandes campeonatos al aire libre, los Juegos Olímpicos de París 2024 y el Mundial de Tokio 2025. Es además, la tercera delegación más numerosa del campeonato, sólo por detrás de Italia (132 atletas) y de la anfitriona Gran Bretaña (98) y por delante de Alemania (81) y Francia (80).

Hasta un total de ocho medallistas en el pasado Europeo de Roma 2024 estarán presentes en Birmingham: los subcampeones de Europa Mohamed Attaoui (800 metros), Quique Llopis (110 m vallas) y Paul McGrath (20 km marcha) y Marta García (5000 m), bronce europeo, además de tres de las componentes del equipo de media maratón femenino de hace dos años: Ester Navarrete, Fátima Azzahara Ouhaddou y Meritxell Soler.

Además, 17 atletas del equipo ya saben lo que es ganar una medalla en un europeo al aire libre, dos de ellos por partida doble: Miguel Ángel López, oro en 2014 y 2022, y Diego García Carrera, plata en 2018 y 2022. También fueron campeones Ilias Fifa (2016), María Pérez (2018) y Asier Martínez y Mariano García (en 2022); subcampeones Fernando Carro (2018), Raquel González (2022) y Mohamed Attaoui, Enrique Llopis y Paul McGrath (2022); y bronce Daniel Arce (2022) y Marta García (2024). Por equipos ya fueron medallistas de bronce Jorge Blanco (en el maratón de 2022) y Ester Navarrete, Fátima Ouhaddou y Meritxell Soler (en el medio maratón de 2024).

La velocidad española estará muy bien representada en este campeonato, ya que contará con plena representación en el 100 masculino (no ocurría desde 2018), el 200 femenino y el 400 femenino (no sucedía desde 2016).

En los 100 figura en la lista el líder español del año, Abel Jordán (10.10), que se ha recuperado de su lesión en los isquios y posee la segunda mejor marca española de todos los tiempos. Completan el trío Guillem Crespí y Jorge Hernández. En mujeres, la actual campeona de España de 100 metros Maribel Pérez, que igualará con seis europeos a las históricas Nuria Fernández, Ruth Beitia, Berta Castells y Patricia Sarrapio, suma 27 internacionalidades en su palmarés y fue semifinalista en Roma 2024.

En el doble hectómetro, estarán la plusmarquista nacional y siete veces campeona de España Jaël-Sakura Bestué, que buscará volver a estar en una gran final europea al aire libre tras ser séptima en Roma 2024; Esperança Cladera, semifinalista en la pasada edición del Europeo; Alba Borrero y Oriol Sánchez.

En el 400 estarán la campeona de España tanto al aire libre como en pista cubierta Blanca Hervás, finalista mundial bajo techo este mismo año. Le acompañarán la medallista de bronce en el europeo indoor de Apeldoorn 2025, Paula Sevilla, tercera mejor marca española de la historia, Paula Sevilla, Ana Prieto, y Ángel González.

El 800 contará con la reciente campeona de España al aire libre, Rocío Arroyo, subcampeona de Europa sub-23; la joven Marta Mitjans y la seis veces campeona de España Lorea Ibarzabal. En categoría masculina estará el plusmarquista español Mohamed Attaoui, subcampeón de Europa hace dos años en Roma y quinto en los Juegos Olímpicos de París y los dos últimos Mundiales de Budapest y Tokio. Junto a él competirán el actual campeón de España, David Barroso, y el olímpico en Tokio Pablo Sánchez-Valladares.

En el 1.500 masculino estará el vigente campeón de España, Adrián Ben, campeón de Europa en pista cubierta en Estambul 2023. Le acompañan Mariano García, medallista europeo de 800 m en 2022 y campeón del mundo en 'short track' en 2026 en el 'milqui', y Carlos Sáez.

En la prueba de 5.000 lidera la lista la cinco veces campeona de España y bronce europeo, Marta García, junto a Idaira Prieto y María Forero. Y el 10.000, con dos atletas que ya estuvieron presentes en el Europeo de Roma 2024, Jesús Ramos y Abdessamad Oukhelfen. En mujeres, Carla Gallardo e Idaira Prieto, que doblará prueba compitiendo también en esta distancia. En el 3.000 obstáculos estarán Dani Arce, bronce en el Europeo de Múnich, Alejandro Quijada, y Marta Serrano.

En 100 vallas estará la campeona de España Lerato Pagès en su debut absoluto, y en los 110 vallas masculinos participarán el subcampeón de Europa en Roma 2024 Quique Llopis, subcampeón del mundo en 60 metros vallas en Torun, y Asier Martínez, campeón de Europa en Múnich 2022 y bronce en el mundial de Eugene ese mismo año. En 400 m competirán Sara Gallego, Jesús David Delgado y Javier Lorente.

Un total de seis atletas españoles tendrán sus opciones en longitud: Fátima Diame, Tessy Ebosele, Carmen Rosales, Jaime Guerra, Lester Lescay y Eusebio Cáceres, quien con esta participación igualará el récord español de presencias en Campeonatos de Europa, con siete, compartiéndolo con Jesús España y Jesús Ángel García Bragado. En pértiga participará Mónica Clemente y en salto de altura Una Stancev, tercera marca española de la historia.

La finalista olímpica en París Yulenmis Aguilar y Manu Quijera participarán en lanzamiento de jabalina; Diego Casas e Inés López en disco; Laura Redondo y Andrea Sales en martillo; y Belén Toimil en peso. En el heptatlón, participarán la actual campeona de España y olímpica María Vicente y la líder española del año Sofía Cosculluela.

El 4x100 femenino, bronce en los World Athletics Relays de Gaborone, contará con María Isabel Pérez, Jaël-Sakura Bestué, Esperança Cladera, Ericka Badeau Maseras, Aitana Rodrigo, Elena Guiu, Lucía Carrillo y Esther Navero.

GRANDES OPCIONES EN LOS RELEVOS Y LA MARCHA

Abel Jordán, Guillem Crespí, Jorge Hernández, Oriol Sánchez, Marc Escandell, Alberto Calero, Andoni Calbano y Daniel Rodríguez serán los hombres para el relevo corto masculino y también formarán parte del equipo de 4x100 mixto.

Por su parte, el relevo femenino de 4x400 metros, plata en el Mundial de relevos de Gaborone con con récord de España (3:21.25), volverá a tener opciones con Blanca Hervás, Paula Sevilla, Sara Gallego y Rocío Arroyo, a las que se unen Ana Prieto, Eva Santidrián, Herminia Parra y Carmen Avilés.

El equipo masculino, que también batió el récord nacional en los World Athletics Relays (3:00.26), contará con Ángel González, Bernat Erta, Asabu Pines, David García, Manuel Bea y Juan José de la Rosa, que también formarán parte del equipo de 4x400 m mixto.

En maratón, habrá seis hombres y cuatro mujeres -después de que se cayese de la lista por motivos médicos-: Fátima Azahaara Ouhaddou, Ester Navarrete, Carolina Robles y Meritxell Soler; y Fernando Carro, Ibrahim Chakir, Ilias Fifa, Jorge González, Nassim Hassaous y Carlos Mayo.

Por último, María Pérez y Miguel Ángel López liderarán la lista de 13 atletas, siete hombres y seis mujeres, en marcha. La granadina, campeona olímpica y dos veces doble campeona del mundo, y el murciano, campeón mundial y doble campeón de Europa, encabezan un equipo compuesto por Antía Chamosa, Aldara Meilán, Raquel González, Laura Monje y Lucía Redondo; Paul McGrath, Diego García, Álvaro López, Manuel Bermúdez, Daniel Chamosa y José Manuel Pérez.