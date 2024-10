España se medirá a Nueva Zelanda, Irlanda y Japón en el Mundial de rugby

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de rugby quedó encuadrada este jueves dentro del Grupo C del próximo Mundial de Inglaterra, que se disputará del 22 de agosto al 27 de septiembre de 2025, junto a Nueva Zelanda, Irlanda y Japón.

Después de lograr el billete a su séptima participación en la Copa del Mundo el pasado sábado en Dubai, las 'Leonas' conocieron este jueves sus rivales en el Mundial femenino que volverá a las islas británicas 34 años después de su inauguración en Gales.

Los equipos clasificados fueron separados en cuatro bombos para el sorteo, atendiendo al ranking de World Rugby, con los cuatro equipos mejor clasificados ubicados ya en cada uno de los grupos: A - Inglaterra, B - Canadá, C- Nueva Zelanda y D- Francia.

La suerte quiso que España (13º ranking mundial) haya quedado encuadrada en el Grupo C junto con Nueva Zelanda (3º), un rival con el que las 'Leonas' coincidieron en el grupo en Edmonton 2006 pero ante el que no se enfrentaron por el sistema de grupos cruzados, Irlanda (6º), con el que nunca ha coincidido en un grupo mundialista, y Japón (11º).

En total, 16 equipos competirán durante seis semanas en ocho icónicas localizaciones británicas. El partido inaugural se disputará en el Sunderland's Stadium of Light, mientras que Brighton and Hove (Brighton and Hove Albion Stadium), Exeter (Sandy Park), Manchester (Salford Community Stadium), Northampton (Franklin's Gardens) y York (YorkCommunity Stadium) serán sedes de los encuentros de la fase de grupos.

Exeter and Bristol (Ashton Gate Stadium) acogerán los cuartos de final el 13 de septiembre, siendo la casa de los Bears la sede para las semifinales el fin de semana del 19 de septiembre. La gran final, así como el encuentro por el bronce serán una fiesta por todo lo alto en Londres, en el icónico estadio de Twickenham.