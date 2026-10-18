España pierde contra Portugal el bronce del Mundial de hockey patines

La selección española de hockey patines celebrando la victoria frente a Suiza y su pase a las eliminatorias directas - PRENSA RFEP

MADRID 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de hockey patines se quedó fuera del podio del Mundial, en los World Skate Games de Asunción (Paraguay), al caer (3-5) este domingo ante Portugal en el partido por el bronce.

España, la más laureada de la historia con 18 oros, se cayó del podio como le ocurriera el año pasado en el Europeo. Después de la dramática derrota en semifinales contra Argentina, a los de Pere Varias Fernández se le esfumó la medalla a pesar de aldeantarse a los pocos segundos por medio de Marc Grau.

Sin embargo, Portugal empató rápido, con el 1-1 de Gonçalo Alves. Antes del descanso, de nuevo hubo intercambio de golpes, aunque esta vez se puso por delante el equipo luso y el doblete de Marc Grau suponía el 2-2 en un choque sin respiro.

En la reanudación siguió el toma y daca, que no rompía el empate (3-3), pero un golazo de Rafael Bessa puso a Portugal más cerca del bronce sin respuesta española. El asedio de España no funcionó en los últimos minutos y Alves marcó la sentencia de los lusos.