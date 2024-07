El Estrella Damm Sailing Team llega con "nuevo e ilusionante" proyecto a la 42ª Copa del Rey MAPFRE

BARCELONA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Estrella Damm Sailing Team participará a partir del martes día 30 de julio y hasta el sábado día 3 de agosto en la 42 edición de la Copa del Rey MAPFRE, organizada por el Real Club Náutico de Palma, en un reto "nuevo e ilusionante" con un velero de la categoría Swan 42.

Con Nacho Montes y Basilio Marquínez como armadores, el Estrella Damm buscará un año más luchar por el título de campeón de la Copa del Rey, como ya hiciera en las ediciones de 2018 y 2019. Anteriormente la había ganado en 1998 y fue tercero en 2022.

Este año lo hará con un Swan 42, barco que el año pasado quedó subcampeón en la clase ORC 2 bajo el nombre de Seabery Dralion del armador Basilio Marquínez y que este año como Seabary-MarAmigo ha sido cuarto en el Trofeo Conde de Godó-BMW, segundo en el Málaga Sailing Cup, sexto en el Trofeo de la Reina y segundo en el TabarcaVela-Diputación de Alicante.

La competitividad de la flota es máxima y el Estrella Damm Sailing tendrá dos barcos gemelos en la clase ORC 1 como son el alemán Elena Nova y el estonio Katariina II, de entre una flota de 23 barcos donde también estarán viejos conocidos como el HM Hospitales-Hydra o el argentino Now From One, entre otros.

El armador del Estrella Damm Sailing Team, Nacho Montes, asegura que "como siempre" van con "mucha ilusión" a la Copa del Rey. "Este año vamos con un nuevo equipo, que lleva ya varios meses navegando y participando en regatas, con lo que llegamos a Palma muy rodados. La Copa del Rey es una regata muy larga y muy difícil de ganar. Estoy convencido que estaremos luchando por los puestos de arriba", valoró.