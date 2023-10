Eva Moral: "Quedarte fuera de los Juegos significa quedarte fuera de todo"

"Cada año hay más participantes y mucho más nivel", avisa la triatleta madrileña sobre las disciplinas paralímpicas

La triatleta española Eva Moral subraya que "quedarte fuera" de los Juegos Paralímpicos "significa quedarte fuera de todo", arriesgando la ayuda del Plan ADOP y también la búsqueda de patrocinadores, en un contexto donde en España a su juicio "cada año hay más participantes y mucho más nivel" para las competiciones inclusivas.

"Al final el deporte paralímpico son diferentes categorías, eligen cuál va y cuál no va prácticamente un año antes de los Juegos", avisó Moral durante una entrevista con Europa Press, a colación de que su compatriota Dani Molina haya respirado de alivio al saber que la categoría PTS3 sí estará incluida en los Juegos de París 2024.

"Tú llevas tres años presentándote a todo el ciclo, a todas las competiciones, y es muy complicado. Porque quedarte fuera de los Juegos significa quedarte fuera de todo, del Plan ADOP, de los patrocinadores... Es un chasco", dijo la triatleta madrileña tras su participación en la 12ª Semana del Deporte Inclusivo, organizada esta semana por Fundación Sanitas en el Estadio Vallehermoso.

Moral llegaba a esa cita días después de sellar en Málaga un billete a los Juegos de 2024 en la categoría PTWC. "Matemáticamente está la plaza conseguida, sí", recalcó antes de matizar que "es para el país". "Si viene otra y hace triatlón... Pero es que en España a día de hoy soy la única mujer en silla de ruedas que hace triatlón", recordó.

"Creo que, hasta el momento, la persona que ha ganado la plaza para el país ha sido quien ha ido a los Juegos", apuntó Moral. Así, precisó que "no se ha dado la casuística" para vivir esta tesitura dentro de la Federación Española de Triatlón (FETRI). "Pero entiendo que, si en algún momento la dirección técnica tomase esa decisión, sería por algún motivo de peso", señaló acerca de cómo adjudicar la plaza paralímpica.

"CADA AÑO HAY MÁS PARTICIPANTES Y MUCHO MÁS NIVEL"

Además, elogió la prueba de la Copa del Mundo disputada en Málaga. "Muy bien todo el evento, y además siendo un Test Event porque el año que viene va a ser allí el Mundial, en casa, en España... La verdad es que el ambiente estupendo y la organización muy buena", afirmó. "Ya existe el Campeonato de España de triatlón inclusivo, y la verdad es que cada año hay más participantes y mucho más nivel", agregó.

Por último, Moral se mostró ambiciosa por si finalmente acude a París 2024. "No tengo techo, yo los techos no me los pongo. Siempre que voy a una competición es para conseguir lo máximo, para conseguir el oro. Y tenemos un año por delante para seguir trabajando duro", vaticinó.

"Porque efectivamente las cosas son cada vez más complicadas, cada vez el nivel es mayor, los países se están poniendo mucho las pilas y el deporte paralímpico es un deporte de muy alto nivel", concluyó la madrileña, que en los Juegos de Tokio 2020 conquistó una medalla de bronce.