La FAI ratifica el récord mundial de altitud del avión solar de la misión Solar Stratos, apoyada por la marca relojera Longines. - LONGINES

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Aeronáutica Internacional (FAI) ha ratificado oficialmente el récord mundial de altitud de la aeronave solar HB-SXA, perteneciente al proyecto Solar Stratos, logrado por el explorador suizo Raphael Domjan, quien alcanzó una altitud de 9.640 metros en un vuelo propulsado por energía solar.

Con este reconocimiento oficial de un hito logrado el 12 de agosto de 2025, pero que no ha sido validado hasta 2026, la misión ha establecido una nueva marca en el desarrollo de la aviación eléctrica y renovable.

Asimismo, el pasado 14 de octubre la FAI concedió a Domjan la medalla Louis Blériot en reconocimiento por el ascenso tripulado más alto jamás completado por una aeronave eléctrica propulsada por energía solar.

Durante la ejecución de dicho vuelo, el explorador ha llevado un cronógrafo Longines Spirit, pieza inspirada en los pioneros de la aviación y que actualmente se conserva en el Museo Longines, en Saint-Imier (Suiza).

La firma relojera suiza, colaboradora principal del proyecto, ha respaldado la iniciativa como parte de su tradición de apoyo a la exploración desde su fundación en 1832.

La misión Solar Stratos, desarrollada por el grupo SolarXplorers y fundada en 2014 por el propio Domjan, busca lograr el primer vuelo estratosférico propulsado por energía solar. El proyecto persigue fomentar el uso de energías limpias y demostrar la viabilidad de la tecnología actual para operar en altitudes no alcanzadas previamente por aviación eléctrica, eliminando las emisiones y el impacto medioambiental asociados a los combustibles fósiles.

El logro se suma al historial de la marca relojera junto a figuras históricas de la aviación que utilizaron sus instrumentos en vuelos récord, entre ellas Amelia Earhart, Ruth Nichols, Elinor Smith y Wiley Post.

De igual modo, la firma ha participado en expediciones como las polares francesas de Paul-Émile Victor y en hitos recientes de la propia misión Solar Stratos, como el salto en traje de alas realizado en 2022 por Géraldine Fasnacht desde un avión eléctrico solar.

En el marco de esta herencia aeronáutica de más de un siglo, Longines ha presentado cuatro modelos de la colección Spirit en 2026. La serie incluye dos relojes Longines Spirit Pilot y dos cronógrafos Longines Spirit Pilot Flyback, equipados con esferas azul mate, movimientos con certificado de cronómetro por el COSC y 72 horas de reserva de marcha.