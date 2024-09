Fermín Cacho: "La actuación del atletismo español en París ha sido histórica"

Águeda Marqués: "El verano ha salido mejor de lo que habíamos planeado"

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La atleta olímpica española Águeda Marqués y Fermín Cacho, campeón olímpico de 1.500 metros en Barcelona'92, han ejercido de padrinos en el primer entrenamiento del curso del Club Corredores, el club de atletismo con más masa social de España, en la pista de atletismo del Polideportivo José Caballero (Alcobendas).

El Club Corredores nació en 2011 y cuenta con más de 1.500 socios que compiten en pruebas españolas de pista, asfalto, campo a través y trail, pero se espera que cierre 2024 con más de 1.800. Además, cuenta con más de 250 niños y ha ampliado su radio de acción, pues, aunque su centro neurálgico siga siendo Alcobendas, posee 15 sedes distribuidas en toda la Comunidad de Madrid.

Este arranque de temporada, que sirvió para presentar al principal patrocinador del proyecto, la empresa cervecera Ambar, estuvo presidido por Alberto Morera, su director de trade marketing de HORECA, quien se vistió de corto para completar la sesión de entreno y tuvo como acompañantes a tres atletas olímpicos: la única finalista española en la final de 1.500 metros en París 2024, Águeda Marqués; el campeón de Barcelona'92 y plata en Atlanta'96, Fermín Cacho; y el taekwondista Jesús Tortosa, actual concejal de deportes de Alcobendas. Junto a ellos estuvo el piloto de Fórmula 1 Emilio de Villota.

Cacho analizó el buen resultado del atletismo español este verano. "La actuación de España en París ha sido histórica, mismo número de medallas y de igual color que en Barcelona'92. Lo mejor es que con iniciativas como esta de Club Corredores, que además de en los atletas populares se centra en un gran trabajo de cantera, estoy seguro de que no tardaremos mucho en ver superada esa cifra en próximas ediciones de los Juegos", explicó.

Por su parte, Marqués, que selló su actuación en los Juegos con una marca de 4:00.31 -la 5ª mejor española de todos los tiempos-, hizo balance de la temporada. "Ha sido un verano maravilloso, finalista en unos Juegos, ojalá lo pueda volver a conseguir, pero es difícil, hay gente que no lo consigue nunca. Ahora afronto el futuro con mucha ilusión, con la misma que tiene esta gente del Club Corredores, que representan los valores del running y el atletismo", indicó.

"El verano ha salido mejor de lo que habíamos planeado. No lo olvidaré nunca; un pase a la final, algo que no sé si volveré a lograr, porque hay gente que no lo consigue nunca. En el futuro espero seguir mejorando como atleta y como persona. No quiero olvidarme de los valores que tengo gracias a este deporte. El Club Corredores me parece una iniciativa espectacular de fomentar el atletismo y de disfrutar de ese buen ambiente que tanto caracteriza al running", continuó.