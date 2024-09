La flota de los Mundiales de J/70 de Palma comienza este viernes sus mediciones

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las instalaciones de la Armada Española y la Comisión Naval de Regatas, en la base naval de Porto Pi, acogerán desde este viernes el laborioso y complejo proceso de medición de toda la flota participante en el Sandberg Estates J/70 Worlds de 2024 que organiza el Real Club Nautico de Palma (RCNP) entre el 13 y el 22 de septiembre.

Según indicaron desde la organización, cada uno de los 97 barcos inscritos, provenientes de 26 países, estarán durante tres días midiendo cada una de las cotas y pesos de cada unidad, así como su inventario de velas. Además, el último día de medición, el lunes 16, está prevista también una regata de entrenamiento oficial y la presentación oficial del evento, que contará con la presencia del presidente de la clase J/70, Vittorio di Mauro, y el presidente del RCNP, Rafael Gil.

En esta cita, España se presenta con 13 equipos, liderados por el 'HSN Sailing Team' de Luis Martínez Doreste del Real Club Náutico de Gran Canaria, que obtuvo la máxima puntuación en el ranking nacional de la clase de 2023, seguido de 'Marnatura' de Luis Bugallo del RCN de Vigo, 'Tenaz' de Pablo Garriga del RCN de Barcelona, 'HangTen-Hnos. Berga' de Jorge Martínez Doreste del CN de Gran Canaria y 'Noticia' de Luis Martín Cabiedes del RCN de Barcelona.

Además de estos equipos, la flota española estará representada con más representantes como son 'Abril Rojo' y 'Abril Verde' de los hermanos Jorge y Luis Pérez Canal del RCN de Vigo, 'Patakin' de Luis Albert, 'Balearia' de María Bover y 'Nautia' de Miquel Coll, los tres representando al RCNP. Por su parte, 'Let it Be' de Marcelo Baltzer y Juan Calvo Boronat del RCN de Denia y 'Pazo de Cea' de Andrés González Cominges competirán bajo la grímpola del RCN Vigo.

Estos 13 equipos tratarán de codearse con los favoritos entre los que se encuentran el defensor del título, el británico 'Brutus II' de Charles Thompson del Royal Southern Yacht Club, y los norteamericanos 'Rowdy' de Richard Witzel del Chicago Yacht Club, 'Catapult' de Joel Ronning del Wayzata Yacht Club, 'Good to Go' de Douglas Rastello del Newport Harbor Yacht Club y 'Savasana' de Brian Keane del Beberly Yacht Club.

Por parte de Sudamérica, destacan los argentinos del 'Nildo', los mexicanos del 'Zaguero' o los brasileños del 'Highlanders' y el 'Mindset', mientras que otros equipos europeos relevantes son el británico 'Calypso' y el italiano 'Viva', con el 'Celestial' australiano.

Aparte, en aguas de la bahía de Palma habrá grandes nombres como los campeones mundiales Charles Thompson y Thomas Mallandine, los campeones europeos Jonathan Calascione, Vasco Serpa, Luca Domenici y Sofia Gondi, el múltiple campeón mundial, norteamericano y del Open Europeo, Joel Ronning, al igual que Doug Rastello.

"Sin duda, estamos muy satisfechos con el alto nivel del participación. El número de barcos inscritos y la calidad de los equipos y regatistas que se van a dar cita en este Mundial nos asegura una semana de competición espectacular y posiblemente muy reñida", afirma Manu Fraga, director del RCNP.