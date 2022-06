Franco: "Es muy difícil igualar Barcelona'92, pero por intentarlo no va a quedar"

"Donde no llegue el ADO va a estar el CSD para que ningún deportista se quede sin beca", aseguró el secretario de estado para el Deporte

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Franco, expresó este jueves su optimismo respecto al futuro del deporte español y dejó claro que "es muy difícil igualar" las 22 medallas logradas en los Juegos de Barcelona'92, pero que el Gobierno va a poner todo su empeño para que a los deportistas "no les falte de nada" y puedan rendir a su mejor nivel en París 2024.

"Es muy difícil igualar Barcelona'92, pero podemos conseguirlo y por intentarlo no va a quedar, hay que poner todos los medios", aseveró José Manuel Franco en los Desayunos Deportivos de Europa Press, patrocinados por DAZN, Loterías y Apuestas del Estado, Repsol y Unicaja Banco.

El dirigente dejó claro que van a trabajar para que a los deportistas españoles que participen en París 2024 "no les falte de nada para que puedan llegar en las mejores condiciones". "Luego, la competición no es una ciencia exacta, pero el esfuerzo del Gobierno va en esa dirección", admitió.

En este sentido, no escondió que el Plan ADO, dotado con 8 millones anuales para el ciclo hasta 2024, ha sufrido "algún recorte" y que las empresas no aportan "con la misma fuerza", pero lanzó un mensaje optimista y de seguridad hacia los deportistas. "Recuperaremos la pujanza y donde no llegue el ADO va a estar el CSD para garantizar que ningún deportista se quede sin la beca que le corresponde", aseveró.

Franco tiene claro que hay que amplificar el "legado" de algunos de los mejores deportistas españoles que ya se han retirado como Pau Gasol, Laia Palau, Patricia García o Raúl Entrerríos y para ello pondrán en marcha "un nuevo y decidido estímulo", impulsando "la creación de nuevas líneas de financiación que tienen por objetivo mejorar los resultados" en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.

El presidente del CSD citó a los Programas 'Team España', dotados con 48 millones de euros -16 al año hasta París- y con los que empieza "a dar los primeros pasos en la creación del nuevo modelo del deporte español" y que tiene como ejes principales los programas 'Team España Elite' y 'Team España Estratégico'.

El primero engloba las ayudas dirigidas a complementar la actividad de preparación olímpica y paralímpica de los deportistas y equipos que tienen posibilidades de clasificarse entre los ocho mejores, en el caso de los Juegos Olímpicos; y entre los tres primeros, en el caso de los Juegos Paralímpicos. "Se trata de asegurar que los deportistas con

posibilidades de éxito tengan a su alcance todos los medios que necesitan", remarcó.

El segundo programa está destinado a proyectos federativos en los que se necesita invertir a más largo plazo, y donde se incluyen disciplinas no olímpicas, como el automovilismo y el motociclismo.

"Estos programas beneficiarán a los más de 400 deportistas, que conforman la elite de nuestro deporte, un grupo selecto y los más próximos a la excelencia deportiva, el espejo donde se miran aquellos que aspiran a alcanzar, algún día, las más altas cotas", declaró.

Franco no olvidó que la crisis sanitaria y económica provocada por la COVID-19 "se ha notado también", pero que ahora hay la "buena noticia" de que está habiendo una recuperación "en todos los aspectos" y que el deporte español se está acercando "a los niveles prepandemia".

"Estamos en el camino adecuado para superar ese bache, pero no hay que olvidar que al margen de los datos económicos, está la importancia del deporte en la pandemia, que fue una vía de escape para mejorar la salud física y la mental, que es muy importante y de la que a veces nos olvidamos", puntualizó Franco.

LA LEY DEL DEPORTE, ANTES DE FINAL DE 2022

El dirigente tiene claro que el deporte tiene "una vertiente económica muy, muy importante" a través del turismo deportivo, un aspecto que también ayuda "a paliar los efectos negativos de la llamada 'España vaciada'".

Sobre el deporte femenino, advirtió que "el techo estará donde las mujeres con su lucha quieran situarlo". "Hemos propiciado todos las condiciones para sacar la primera liga profesional de fútbol, pero no todos los deportes tienen un tratamiento mimético y lo que tenemos que hacer, en este caso desde el Gobierno, es buscar la igualdad efectiva también en el deporte. Estamos iniciando el camino, pero con tanta ilusión que seguro que tendrá éxito. La apuesta por el deporte femenino e inclusivo es firme, decidida y entusiasta", deseó.

José Manuel Franco habló también de la futura de Ley del Deporte, que espera que salga por fin "a finales de año". "Estoy convencido de que puede estar lista antes de que acabe el año, pero la aritmética parlamentaria sabemos como es", señaló.

"Nuestro grupo parlamentario está trabajando mucho y bien, y tenemos buenas expectativas en el apoyo de otros grupos, pero estamos en fase de negociación. La Ley de 1990 nació con vocación de continuidad y, lógicamente, es necesario que esta nazca con un apoyo parlamentario muy amplio y estoy convencido de que será así", añadió.

Uno de los temas por los que fue preguntado por esta nueva legislación es sobre si privatiza la justicia deportiva y elimina el papel del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD). "La Ley es un proyecto, no sabemos cual va a ser el resultado final y puede estar sujeta a enmiendas", aclaró en primer lugar.

Sin embargo, Franco avisó de que "no se privatiza para nada". "Todavía habrá tres vías antes de acudir a la justicia ordinaria y el TAD mantiene casi todas sus competencias. Donde no va a entrar es en lo que pase en el terreno de juego, dicho 'a grosso modo'. Las propias federaciones tienen sus órganos para 'juzgar' y lo fundamental es que no va a haber indefensión. Además, nos ponemos al nivel de los países de nuestro entorno en este sentido, pero todo es mejorable y ya veremos cuando salga del Congreso y el Senado", detalló.

El presidente del CSD tampoco ve mal que la nueva ley no limite los mandatos de los presidentes de las federaciones. "Ojalá que con la limitación de mandatos se silenciasen todos los problemas eventuales en las federaciones. Si se hiciese, estaríamos limitando las actuaciones de federaciones con proyectos que exceden a más de dos mandatos", advirtió.

"Yo confío mucho en las buenas prácticas de las federaciones y en la autolimitación y las reglas que se autoimponen, aunque por supuesto hay algún caso con problemas. Pero si en la política no la hay, no parece muy lógico que la hubiese en el mundo federativo. Me consta que muchas federaciones tienen reglas mucho más exigentes que las de ahora y en general funcionan bien porque los éxitos no serían posibles con un funcionamiento deficiente", zanjó.

NADAL, "EL MEJOR DEPORTISTA ESPAÑOL DE LA HISTORIA"

Por otro lado, Franco se mostró tranquilo con la disputa de los Juegos del Mediterráneo en Argelia, un país con el que existe actualmente tensión política por el cambio de postura del Gobierno español sobre el conflicto del Sáhara Occidental.

"Ya hablé con el embajador español y me dijo que no habrá ningún tipo de problema, que seríamos bien tratados. Hay que aprovechar el deporte también para esto, para normalizar la relación con un país con el que siempre tuvimos buenas relaciones. El deporte español, dentro de su humildad, va a colaborar en esta situación", explicó.

Finalmente, de cara al futuro deportivo más cercano, cree que la selección femenina de fútbol "hará un gran papel" en la Eurocopa de julio, aunque sus mayores elogios fueron para Rafa Nadal. "Está hecho de otra pasta y creo que es el mejor deportista español de la historia. Siempre nos sorprende de forma favorable, no descarto que gane Wimbledon", expresó.