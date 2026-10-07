Gil Membrado: "Estar en el Mundial es un sueño hecho realidad, no pensaba acabar tan arriba en el primer año"

Archivo - El piloto español de rallies Gil Membrado (Ford), en el Rally de Finlandia 2026. - RED BULL - Archivo

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de rallies Gil Membrado (Ford) definió como "un sueño hecho realidad" su primera temporada en el Campeonato del Mundo, en la categoría WRC3, después de acabar subcampeón, aunque "no pensaba" que estaría "tan arriba" ni que podría "ganar un rally" en el primer año, al mismo tiempo que confesó que Carlos Sainz es su "ídolo desde pequeño", por lo que es "un privilegio enorme" tenerle en su equipo.

"En una frase simple lo definiría como un sueño hecho realidad. Estar en el Mundial es algo con lo que he soñado toda la vida y este año he tenido la suerte de cumplirlo. No pensaba que estaríamos tan arriba ni que podríamos ganar un rally en nuestro primer año", expresó el joven piloto, de 18 años, en declaraciones publicadas por Ford.

En este primer año en WRC3, Gil Membrado, respaldado por Ford España, Red Bull, PAST Racing y el Rally Team Spain de la Real Federación Española de Automovilismo (RFEDA), ganó los rallies de las Islas Canarias y Finlandia, para hacerse con el subcampeonato con 91 puntos. El catalán vivió una vibrante última jornada en la mítica especial de Himos-Jämsä, donde rebajó su propio registro en 20 segundos para llevarse el triunfo por solo 2 segundos de margen.

"El mejor momento del año, sin duda, fue la victoria en Finlandia. Ese instante de tensión antes de ver el tiempo en meta y la satisfacción después de todo el trabajo que hay detrás... Lo disfruté de principio a fin; cuando realmente disfrutas lo que haces, los tiempos salen solos", aplaudió.

El vehículo de Membrado en las cinco citas del Mundial fue el Ford Fiesta Rally3 preparado por M-Sport, tras haber competido a nivel nacional con un Fiesta Rally2. "No tiene nada que ver. A veces echas en falta algo de potencia para sacarte de un error a base de gas, pero el Fiesta Rally3 es un coche escuela extraordinario, muy completo, que me ha obligado a perfeccionar mi conducción y a ser mucho más limpio en cada curva", explicó.

"Son dos mundos distintos. En un campeonato nacional los tramos se publican unas semanas antes; en el Mundial puedes estar un año preparándote una carrera si quieres. Tienes toda la información, todos los parámetros y compites contra pilotos profesionales. El nivel de trabajo es tremendo", agregó.

En el asiento de la derecha, su copiloto fue en este primer año Adrián Pérez, "una persona de 10 y un copiloto de 11". "Nos hemos entendido a la perfección dentro del coche y fuera hemos construido una gran amistad. En los rallies pasas horas y horas con tu copiloto; esa confianza mutua es fundamental", comentó.

Y al otro lado del teléfono y en las asistencias, estuvo presente Carlos Sainz, que ha ejercido de brújula en este segundo año de colaboración como mentor. El bicampeón del mundo de rallies es un "ídolo desde pequeño" para Gil Membrado. "Ver cómo analiza cada detalle dentro y fuera del coche es un privilegio enorme. Si tuviera que quedarme con una sola enseñanza suya, es que nunca está satisfecho: siempre quiere más, siempre busca el siguiente paso para mejorar", dijo.

"Toda mi trayectoria deportiva en rallyes ha estado ligada a los Fiesta de M-Sport. Mi sueño para el año que viene es seguir vinculado a Ford y poder seguir creciendo en el Campeonato del Mundo", concluyó Gil Membrado mirando a 2027.