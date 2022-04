'Sobre hielo por la paz' recauda 6.000 euros para ayudar a Ucrania a través de World Central Kitchen

La patinadora olímpica de danza sobre hielo Sara Hurtado ha impulsado junto a la FDJ esta acción el 2 y 3 de abril en Madrid

Casi 1.000 personas han patinado el pasado fin de semana, el 1 y 2 de abril, en el Palacio de Hielo de Madrid para apoyar la iniciativa 'Sobre hielo por la paz' impulsada por la patinadora olímpica Sara Hurtado, que ha recaudado 6.000 euros para ayudar a los refugiados ucranianos a través de la ONG World Central Kitchen.

Esta participación, unida a la cantidad recaudada de la venta de material relacionado con la actividad y a las donaciones realizadas a través de la fila cero, han sumado los 6.000 euros que se destinarán a la ONG encabezada por el cocinero José Andrés, que repartirá comida y alimento en puestos habilitados en las fronteras.

La labor de esta ONG se extiende también a la atención a las personas que llegan a los centros habilitados en España en Pozuelo de Alarcón (Madrid), Barcelona, Alicante, Málaga y Valencia.

La patinadora olímpica de danza sobre hielo Sara Hurtado, residente durante los últimos cinco años en Moscú, ha impulsado esta iniciativa solidaria junto a la Fundación Deporte Joven y el Consejo Superior de Deportes, con la colaboración del Palacio de Hielo, Pista de Hielo Madrid, y OÉOÉ Marketing.

"Sobre hielo por la Paz ha sido para mí el evento que me ha hecho comprobar y reafirmar de primera mano la capacidad que tiene el deporte de generar un impacto positivo en la sociedad. Me resulta remarcable que, en dos días de disfrute sobre hielo, hayamos generado un impacto positivo allí donde más lo necesitan", señaló Sara Hurtado.

Hurtado destacó que, gracias a la labor de World Central Kitchen, han sido capaces de "combatir la oscuridad con luz". "No me cansaré de repetir que éste es mi mayor logro deportivo hasta la fecha. No hay medalla que se compare a lo vivido durante estos dos días. El patinaje sobre hielo tiene la capacidad de cambiar el mundo, eso queda más que comprobado, y formar parte de ese cambio es todo un orgullo", comentó.

Por su parte, el director general de la Fundación Deporte Joven del Consejo Superior de Deportes (CSD), Félix Jordán de Urríes, ha señalado que el deporte muestra sus valores y su cara más solidaria para "unir y sumar en favor de la paz", y poder contribuir a la "encomiable labor" que está realizando World Central Kitchen en cinco países fronterizos y también en su trabajo de atención a los refugiados que llegan cada día a España.

"Nuestro agradecimiento a tantas personas que han patinado por la paz durante el fin de semana, y también a Sara Hurtado, que se ha volcado en sacar adelante esta iniciativa que hemos apoyado desde el primer momento y que, desde la Fundación Deporte Joven, seguiremos impulsando con nuevas acciones", añadió De Urríes.