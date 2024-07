Hoka lanza la 'Speedgoat 6', una zapatilla diseñada para 'conquistar' el trail

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La multinacional de material deportivo Hoka ha presentado la última versión de su premiada saga 'Speedgoat', las Speedgoat 6, un modelo construido para encontrar el equilibrio entre amortiguación y tracción para entrenar y competir en carreras de montaña.

Las Speedgoat 6 introducen una amortiguación Cmeva ultraligera en su mediasuela, combinada con una tracción agresiva para lograr las Speedgoat más ligeras y reactivas hasta la fecha. Estas novedades aseguran agilidad y agarre para conquistar con seguridad cualquier terreno en la montaña.

Las nuevas Speegoat 6 son un fiel reflejo de los orígenes de la marca y su dedicación contínua en superar los límites en el camino.

Un caballo de batalla para terrenos técnicos, la suela Vibram Megagrip de la nueva Speedgoat 6, equipada con los tacos Traction Lug, brinda tracción agresiva en superficies secas y mojadas.

Inspirándose en la resistencia de la pezuña de una cabra, los tacos de 5 milímetros presentan una orientación concreta, incrementando el agarre y la adaptabilidad al terreno. Esta tecnología de alto rendimiento de Vibram ofrece confianza y permite a los corredores afrontar los senderos con mayor seguridad.

Las Speedgoat 6 presentan también un nuevo upper ligero diseñado para mejorar la transpirabilidad sin dejar de ser duradero. El empeine dinámico ya clásico en las zapatillas Hoka y una estructura de soporte interno ofrecen un ajuste cómodo para mantener el pie estable y seguro sea cual sea el terreno y la velocidad.

Por su parte, la lengüeta y la puntera reforzada aportan un mayor soporte y protección para asegurar un recorrido cómodo, kilómetro a kilómetro. Con un peso de 232 gramos para mujeres en talla 8 USA y 278 gramos para hombres en talla 10 USA, con una altura de pila de 40 mm y 5 mm de caída, las Speedgoat 6 se han ideado para elevar las aventuras de trail running.

"Hoka nació en los caminos y sigue profundamente arraigada a la auténtica esencia del trail running. Las Speedgoat 6 han sido diseñadas meticulosamente para responder en estos entornos difíciles, ofreciendo una zancada fluida y perfecta que puede conquistar una gran variedad de terrenos", explicó Colin Ingram, vicepresidente de Producto de Hoka.

Hoka lanzará una nueva campaña, 'Many Trails. One Goat', para visibilizar este modelo único de trail. 'Goat' en inglés significa cabra, pero también se utiliza para definir a través de siglas a 'Greatest Of All Time' ('El/la mejor de la historia').

Esta campaña se estrenará con un cortometraje que muestra a dos corredores de trail conquistando una variedad de terrenos: tierra, grava, rocas y superficies mojadas, gracias a las suelas adherentes de las Speedgoat 6.

La franquicia Speedgoat 6 se expandirá a finales de este otoño con dos modelos Gore-Tex. Estas versiones de caña baja y caña media contarán con la tecnología Gore-Tex Invisible Fit para una impermeabilidad y transpirabilidad con una construcción más ligera y flexible. Las Speedgoat 6 ya están a la venta en tiendas especialistas running de España y Portugal y en El Corte Inglés.