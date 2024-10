El INEOS Britannia logra el 'match ball' sobre el Luna Rossa en la Louis Vuitton Cup

BARCELONA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La final de la Louis Vuitton Cup, previa a la lucha contra el defensor Emirates Team New Zealand en busca de la 37ª Copa del América, está cerca de finalizar después de la doble victoria este miércoles del INEOS Britannia inglés, que se pone 6-4 arriba y logra el primer 'match ball' sobre el Luna Rossa Prada Pirelli italiano, que deberá ganar tres regatas seguidas si quiere ser el 'Challenger' que rete al sindicato neozelandés.

Esta vez no hubo accidentes ni roturas, pero el Luna Rossa, que el martes igualó la final a 4 tras sufrir problemas mecánicos en la primera regata, no pudo este miércoles seguir imponiendo en el agua el papel de favorito que se le presupone fuera de ella. De hecho, está ahora contra las cuerdas y es el INEOS Britannia, quien ya les arrebató en la última jornada de la 'Round Robin' la cabeza de la tabla, quien está a una sola victoria de llegar a los 7 puntos y de ser el sindicato que aspire a arrebatar la America's Cup al New Zealand.

Esa tensión se palpó en el agua, en la lucha de presalida en la que ambos barcos estuvieron a nada de colisionar, cuando el Luna Rossa no viró para dejar margen a un INEOS que protestó. Pero sin sanción alguna para un Luna Rossa al que la jugada, a la larga, fuera con voluntad de molestar o no a su rival, no le funcionó ni salió bien.

Una sorpresa ver al INEOS tan fuerte, en una jornada con algo menos de viento y con un clima que pasó de calmado a movido, con un cielo cada vez más negro y amenazando con una lluvia que no llegó a caer. Pero sí cayó el Luna Rossa Prada Pirelli en la tercera ceñida de la primera regata de la jornada, cuando estuvo unos 5 segundos sin vuelo y se vio relegado a unos 100 metros de distancia perdida respecto al desafío británico, que no cometió errores y se llevó la regata con 23 segundos de margen.

"Fue un día difícil para navegar por la ola, pero hemos sabido manejar bien las difíciles condiciones, lo hemos controlado bien", aseguró Sir Ben Ainslie, timonel del INEOS Britannia. Y siguieron manejando bien esas condiciones variantes en la segunda regata, la décima de esta Louis Vuitton Cup Final.

Y peor le fueron las cosas al Luna Rossa de Francesco Bruni. "Esta vez hemos completado una buena regata al principio, pero hemos sufrido un pequeño error y tengo la sensación de que cada día es como el día anterior, que hemos de remontar. Hemos sufrido un poco con la ola, con la variación de la misma. Pero creo ciegamente en el equipo y no sentimos presión alguna", comentó el timonel italiano.

En una regata clave y de alta presión, el sindicato británico dominó el alterado mar barcelonés. En otra lucha titánica en el cajón de salida, el INEOS se puso delante con escasos metros de margen y pese a que el Luna Rossa les forzó hasta el límite del campo de regatas, los ingleses tuvieron más velocidad --una constante en esta jornada-- y pronto se pusieron delante, con una iniciativa que ya no dejarían.

En la primera puerta de barlovento, el INEOS Britannia pasó a una velocidad alta de 49 nudos y con una ventaja de 3 segundos sobre el Luna Rossa, que intentó presionar a su rival en busca de un error que, siendo habitual en las regatas preliminares y hasta en el arranque de la 'Round Robin', no se está dando tanto en esta Louis Vuitton Cup. Y menos en esta final.

Al final, los británicos traslucharon entre grandes olas y volaron alto, sin perder el control de su AC75, hacia el 'layline' de estribor para pasar la línea de llegada con una ventaja final de 8 segundos, suficiente para romper el empate que se venía dando al final de las jornadas previas. Una balanza que se pone 6-4 a favor de un INEOS que, si gana otra regata más, será finalista y 'Challenger' en la gran final de esta Copa del América. El Luna Rossa está ya contra las cuerdas.