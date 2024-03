Iniesta apuesta por el CBD para una mejor recuperación muscular en deportistas

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El jugador español Andrés Iniesta se asocia a la marca española de 'healthcare' The Beemine Lab, que se ha hecho con la marca Lapse vinculada a NSN (Never say never) --cofundada por el manchego--, para "desestigmatizar" el uso del CBD (un cannabinoide no psicoactivo) entre los deportistas profesionales para, entre otras cosas, mejorar su recuperación muscular.

Esta alianza llega con la absorción por parte de The Beemine Lab de la marca Lapse, de la compañía cofundada por Iniesta NSN, y surge con la misión de "superar prejuicios" y promover el uso responsable del CBD en el ámbito del deporte profesional, para una mejor recuperación física y por un mayor "bienestar general".

The Beemine Lab cuenta con aceites, cremas hidratantes y bálsamos deportivos con CBD y se distingue especialmente por su línea Alivium CBD, una gama de productos que son preferencia entre deportistas como Iniesta.

"Durante mi carrera siempre he buscado los mejores productos para optimizar la recuperación muscular y conseguir un bienestar general y, recientemente, he descubierto las propiedades del CBD para lograr esos objetivos. Por ello, poder asociarme con una marca comprometida con la innovación y la calidad en soluciones de bienestar como es The Beemine Lab me hace sentir completamente seguro y entregado con ellos", manifestó el jugador en declaraciones facilitadas por la marca.

"Juntos, compartimos la visión de mejorar la vida de las personas a través de productos que marcan la diferencia y consigan desestigmatizar tanto el uso del CBD como sus beneficios", añadió el exinternacional español, autor del gol que dio a España el Mundial de Sudáfrica.

Con esta alianza, The Beemine Lab y Andrés Iniesta tienen como objetivo no solo presentar productos de primera calidad, sino también transformar el discurso sobre el CBD en el mundo del deporte. Este vínculo busca inaugurar una nueva era para los beneficios del cannabis no psicoactivo, impulsando su inclusión como parte esencial de las rutinas de cuidado y rendimiento de los deportistas.

"Andrés Iniesta y The Beemine Lab se encuentran en la vanguardia de esta revolución, colaborando para reinventar el paradigma de la relación entre atletas y soluciones naturales que no solo impulsan mejoras físicas, sino también mentales", asegura la compañía en un comunicado.

De hecho, aseguran que la colaboración con Andrés Iniesta representa un "hito significativo" para The Beemine Lab, "fusionando la excelencia deportiva con nuestra misión de ofrecer soluciones innovadoras para la salud física y mental de nuestra comunidad".

"La confianza y prestigio que Iniesta aporta fortalecen nuestra dedicación a crear productos de calidad, desestigmatizando el CBD y abriendo nuevos horizontes en el camino hacia una vida más saludable. Juntos, estamos listos para inspirar y marcar una diferencia positiva en la vida de las personas", explican los fundadores de la compañía Telmo Güell y Andrés Espinosa.

La nueva gama de productos Alivium CBD, diseñada por The Beemine Lab, no solo se dirige a deportistas de élite, sino también a aquellos que buscan incorporar soluciones efectivas en su rutina diaria. Estos productos ofrecen una respuesta integral para la recuperación muscular y el bienestar general, contribuyendo al rendimiento óptimo tanto en atletas profesionales como en la comunidad en general.