La "innovadora" Hexagon Cup inaugura una pista en Madrid, "capital del pádel a nivel mundial"

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Hexagon Cup presentó este martes una pista de pádel en la madrileña Plaza de Colón, una réplica de aquella en la que disputarán el "innovador" torneo en el Madrid Arena del 31 de enero al 4 de febrero algunos de "los mejores jugadores del mundo" y que convertirá a Madrid en la "capital del pádel a nivel mundial", según un comunicado.

El evento contó con la presencia del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; la concejala de Deportes del Ayuntamiento, Sonia Cea; la concejala presidenta del distrito de Salamanca, Cayetana Hernández de la Riva; representantes del torneo como su fundador, Alberto Longo, y el director de Relaciones Institucionales, Carlos Almazán; así como los jugadores Martín di Nenno y Bea González.

Después de pelotear durante unos minutos en la pista, Almeida destacó el "nuevo formato innovador" de la Hexagon Cup. "Contará con los mejores jugadores del mundo y que contribuirá a que Madrid se convierta en la capital del pádel a nivel mundial", afirmó a los medios de comunicación.

"En Madrid estamos dispuestos a acoger todas las competiciones deportivas ya que consideramos que el deporte es esencial para el conjunto de la sociedad y es una ventana de Madrid al mundo. En este sentido, una de las grandes oportunidades de potenciar la marca de Madrid es la Hexagon Cup", añadió el alcalde.

Desde la organización del torneo, reconocieron sentir "orgullo y placer" por celebrar en el Madrid Arena la primera edición del torneo, del 31 de enero al 4 de febrero, "con el respaldo por parte del Ayuntamiento de Madrid".

"Esta competición nace con el deseo de ofrecer a los amantes del deporte una experiencia única y completamente inmersiva. Para ello, hemos instalado esta pista en el centro de Madrid, una réplica de la misma en la que se jugarán los partidos durante el torneo", dijo Almazán sobre la instalación, que estará disponible en la aplicación Playtomic para reservar y jugar en ella.

La pista instalada en Plaza de Colón ha sido desarrollada en colaboración con Portico Sports, destacando que será "única en todo el ecosistema pádel". El color del césped será el mismo que el corporativo de Hexagon Cup, "una tonalidad nunca antes vista y que permite una perfecta definición y visión de la bola a los jugadores", según el torneo.

Durante la primera edición de la Hexagon Cup, seis equipos, compuestos por tres parejas cada uno, en las categorías masculina, femenina y otra formada por estrellas del futuro, se enfrentarán entre sí en una eliminatoria de ida y vuelta. Las mejores parejas de cada categoría pasarán a semifinales para luchar por el título de este torneo de exhibición, que será un premio de un millón de euros.

Nacida bajo el lema 'For the fans. For the Players. For the Game', este proyecto verá a los jugadores combinarse con nombres destacados del deporte y el espectáculo para crear una nueva competición por equipos y "una experiencia para los aficionados realmente emocionante".

Los aficionados podrán disfrutar la pareja número uno del mundo, formada por Arturo Coello y Agustín Tapia, que esta vez se enfrentarán en equipos opuestos, al igual que de Franco Stupaczuk y Martin Di Nenno, además de Paquito Navarro, Juan Martín Díaz, Fernando Belasteguin y Luciano Capra. En el cuadro femenino, Paula Josemaría y Ariana Sánchez se verán también las caras, con protagonismo también de Alejandra Salazar, Delfina Brea y Bea González.