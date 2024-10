Isidre Esteve: "Ahora el Dakar es de un nivel increíble y cada vez es más difícil entrar en el 'Top 20'"

912257.1.260.149.20241009124708 El piloto español Isidre Esteve (Toyoya Repsol), en una entrevista a Europa Press en el Rally de Marruecos (Marrakech). - REPSOL

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Isidre Esteve (Repsol Toyota Rally Team) tiene claro que el Rally Dakar actualmente es de "un nivel increíble" en cuando a competitividad, con "40 coches increíbles" que hacen que "cada vez" sea "más difícil entrar en el 'Top 20'", al mismo tiempo que confiesa que sigue disfrutando de la carreras gracias al "grupo humano" que está a su lado, aunque su "secreto de la felicidad" es hacer lo que le "apasiona".

"Me gusta eso del secreto de la felicidad. Uno tiene que hacer lo que le gusta, lo que le apasiona. Si puede conseguirlo, seguramente va a tener más posibilidades de ser feliz", expresó el piloto catalán, de 52 años, en una entrevista a Europa Press antes de comenzar el Rally de Marruecos sobre la clave para seguir disfrutando del motorsport.

La edición de 2025 del Rally Dakar será la 20ª del de Oliana. Y rozando la veintena de participaciones, diez en moto y, a partir de la lesión medular que sufrió en una carrera en 2007 en una prueba del Campeonato de España, otras 9 en coche, sigue disfrutando porque tiene "la suerte" de hacer lo que le gusta. "Donde me encuentro mejor es cuando subo en el coche y empieza la carrera, por lo tanto todos los días previos, todo lo que venga, es algo que vivimos con naturalidad", admite.

Aunque no todo va de pilotar y poder disfrutar de tu pasión en cada carrera, ya que en la carrera de Esteve es muy importante todo el equipo humano que viaja con él a cada competición. Desde Lidia Guerrero, su fisio y esposa, a su copiloto Txema Villalobos, y sin olvidar a sus mecánicos.

"Es distinto, cuando iba en moto es una forma de vivir muy distinta, porque tú haces todo: navegas, pilotas, no tienes problemas y estás solo. En el coche somos dos, lo comparto con Txema, y naturalmente mi situación es distinta también. Ahora para mí, tener un grupo humano a mi lado, que compartamos todo, es muy importante", destacó.

Esteve y Villalobos son "un equipo" dentro del Toyota Hilux T1+ y deben hacerlo "todo juntos". "Intentar encontrar la pista juntos, si nos perdemos, intentar buscar siempre las mejores soluciones, no perder los nervios, y creo que hacemos un buen equipo", reiteró, aunque no olvida los momentos "duros" que "naturalmente" han vivido.

"Llevamos nueve años con Txema, ha pasado de todo, pero hemos evolucionado a nivel mecánico. Empezamos con los Side-by-Side, hemos mejorado el nivel de comunicación, somos capaces de navegar más rápido, cometer menos errores, y creo que ahora somos mejores", celebró.

"EL COCHE VA MEJOR QUE EL AÑO PASADO Y VAMOS CON MÁS CONFIANZA"

Y con esta ilusión, Esteve viajará a la sexta edición del Dakar en Arabia Saudí, que tendrá lugar del 3 al 17 de enero, y que será "muy divertida", con cinco marcas oficiales en la carrera. Pero el de Oliana insistió en que irán a "la mejor carrera 'off-road' del mundo" con "un buen coche que está muy a punto desde el año pasado".

"Hemos mejorado un poco las suspensiones. El coche va mejor, le tenemos confianza, vamos a ver dónde estamos. Estoy seguro que tenemos un equipo que tiene bastante experiencia, que sabemos qué fallos hemos cometido en ediciones anteriores, y sabemos cómo reaccionar a estos temas", aseguró, con su problema en el diferencial dentro del temible 'Empty Quarter' el año pasado en el recuerdo.

En el Dakar actual "hay 10 pilotos que quieren ganar todos" y que hay que tener en cuenta que "solo va a ganar uno", aunque para Esteve "lo más importante es ser competitivo cada día" y no obsesionarse con entrar dentro del deseado 'Top 20'. "Cada vez hay más pilotos oficiales, entonces, cada vez es más difícil entrar al 'Top 20'", advirtió.

"Hay más igualdad a nivel mecánico, entonces ya no es que cinco vayan con un coche extraordinario y otros 15 vayan con un coche normal. No, van 40 con un coche increíble, entonces hay que ser conscientes de eso también", argumentó.

Y dentro de las condiciones competitivas actuales, el piloto catalán cree que ya se está produciendo ese "cambio generacional" en los puestos delanteros de la carrera. "Naturalmente Sainz es el actual ganador del Dakar y es el piloto a tener en cuenta para el Dakar 2025, pero llegan pilotos nuevos, como De Mevius, Seth Quintero, Lucas Moraes... Al final, esto va a tener un curso natural", auguró.

"A veces tenemos poca memoria, el mundo evoluciona, tecnológicamente las cosas han cambiado mucho en los últimos 20 años, y esa llegada de la nueva tecnología ayuda a que tengamos un Dakar distinto, un Dakar mucho más controlado. A nivel deportivo, hemos tenido que cambiar de continentes, pero ahora tenemos un Dakar de un nivel increíble, muy difícil de navegar. Estamos bien en ese continente, hay mucha igualdad", festejó sobre la estructura actual de la carrera.

Y para llegar en las mejores condiciones, el Rally de Marruecos, que arrancó el pasado domingo con la prólogo y se extenderá hasta este viernes con cinco duras etapas, es el mejor y último banco de pruebas. Los pilotos ensayan y testan que funcione todo en las dunas y el desierto de Marrakech, en una carrera también bajo la dirección de David Castera y con los mismos 'roadbooks' electrónicos que el Dakar.

"Para nosotros es importante, nos ayuda muchísimo con el ritmo de carrera, por el diseño de los 'roadbooks', como va a ser la carrera en sí, aquí va a ser lo mismo, hace que lleguemos al Dakar 2025 ya con ese ritmo", analizó.

Esos días previos a una carrera de la envergadura del Rally de Marruecos sirvan para "una puesta a punto que no sea la mejor en una superficie, pero que vaya bien en todas", pensando en el Dakar. "Se dice que el mejor coche es aquel que no va del todo bien en ninguna parte, y eso es lo que hacemos los días previos, por eso hay esa tensión siempre antes de la carrera", afirmó.

Aunque una vez comienza la carrera, la clave es la "tranquilidad". "Cuando hay problemas hay que ir despacio, no tomar nunca decisiones rápidas, porque seguro que te equivocas. A partir de ahí, a buscar soluciones, y pensar siempre que cuando te pierdes, no solo te pierdes tú, los demás también se pierden; no solo tienes problemas tú, los demás también los tienen. Intentemos encontrar soluciones lo más rápido posible", concluyó.