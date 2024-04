Isidre Esteve disfruta la penúltima etapa y sigue su escalada en el Rally Raid de Portugal

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Isidre Esteve (Repsol Toyota Team) ocupó este sábado el decimotercer puesto de la categoría Ultimate, con coches 4x4 de última hornada, en la cuarta etapa del Rally Raid de Portugal, disputada sobre 253 kilómetros entre Badajoz y el municipio de Grândola.

En los alrededores de Villafranca de los Barros, Jerez de los Caballeros y Fregenal de la Sierra, varios tramos rápidos y técnicos de los primeros 100 km cambiaron un panorama donde en los días previos se habían visto sobre todo las estrechas y embarradas pistas portuguesas.

No obstante, las balsas de agua volvieron a aparecer en la segunda parte de la jornada, más lenta y sobre un terreno más roto, con piedras y zonas de bosque. El piloto ilerdense y su copiloto, Txema Villalobos, ofrecieron una gran versión para disfrutar del público abarrotado en las cunetas y subir hasta la novena posición en la tabla general de Ultimate.

"Me he divertido muchísimo, la verdad. La especial no tenía nada que ver con las que hemos disputado en Portugal estos días atrás. Era muy técnica de principio a fin, exigía un pilotaje preciso, contaba con tierra, pistas rápidas, con algún paso de agua... Fantástica. Me ha gustado muchísimo. Estamos supercontentos con el ritmo que estamos demostrando, con los parciales que hemos marcado y con nuestra posición antes de la última etapa del rally", declaró Esteve al Repsol Toyota Team.

"Una de las cosas que más ilusión me han hecho ha sido ver a tantísima gente entregada siguiéndonos en el tramo. Me encanta que la afición española tenga la opción de ver de cerca una prueba del Mundial de rally raid y poder compartir con ellos momentos como los de anoche en la asistencia de Badajoz", añadió el piloto ilerdense.

"He disfrutado mucho estos dos días; ha sido una experiencia fantástica. Por si fuera poco, este rally me está permitiendo trabajar con los ingenieros de Repsol para evolucionar el combustible renovable con el que ya competimos en los dos últimos Rally Dakar. Todos los aprendizajes que estamos obteniendo buscan seguir mejorando nuestras prestaciones en el futuro", concluyó Esteve.