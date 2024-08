Jairo Ruiz: "El Sena no parece no es el sitio más adecuado para una prueba de este nivel"

MADRID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El triatleta paralímpico español Jairo Ruiz, que pondrá fin a su carrera profesional tras los Juegos Paralímpicos de París y el Campeonato del Mundo Torremolinos-Andalucía, ha reconocido que el río Sena, en el centro de la polémica por la calidad de sus aguas, "no es el mejor sitio" para un evento de tal envergadura, aunque lo que más le preocupa es "la corriente".

"No es el mejor sitio para un evento de este tipo. Supongo que si nos dicen que el agua está limpia, nos lo tendremos que creer, a pesar de lo que ha pasado en los Juegos Olímpicos. Pero lo más que preocupa es la corriente del río. Este año ha estado lloviendo muchísimo y baja con mucha fuerza", señaló en una entrevista en la web de la Federación Española de Triatlón (FETRI).

En este sentido, explicó que la alternativa que les dieron fue "nadar más metros pero todo con corriente a favor". "Podría ser una solución, mucho mejor que hacer un duatlón. Aun así, se desvirtúa un poco la prueba, y te lo digo yo, que soy uno de los peores nadadores. Esto debería estar pensado antes o con un plan B en otro sitio. Se ha visto en los Olímpicos que ese río no parece ser el más adecuado para una prueba de este nivel", apuntó.

A pesar de todo, el andaluz aseguró que está "muy rodado" y "muy centrado" en la preparación de la prueba. "Los nervios ya vendrán cuando salgamos de viaje hacia París. Ahí ya es otra cosa, cuando montas en el avión, llegas a la Villa Olímpica y te sacas la acreditación", indicó, relatando también el "angustioso" camino hacia París.

"Estuve todo el año, sobre todo la primera parte de la clasificación, dentro, pareciendo que lo tenía en mi mano, y al principio del 2024 hubo un par de pruebas que se torcieron, no por mí, sino porque uno de mis rivales directos hizo unos resultados fantásticos y ahí se empezó a complicar la cosa. Estar esperando hasta el último momento a las últimas invitaciones se hace muy duro porque no depende de ti. Creo que he hecho las cosas bien y que me merecía una de esas plazas por invitación, pero no es un criterio meramente deportivo y no sabes si te la van a conceder o no", afirmó.

Cuando selló por fin su billete, estaba en casa. "Me llamaron por la mañana temprano, sabía que ese día me tenían que llamar para decírmelo para saber si sí o si no. Sonó el móvil, veo que es la federación; Samuel -responsable de la selección paralímpica de la FETRI- me dio la buena noticia. Me puse muy contento. Es cierto que era optimista, sobre todo por mis últimos resultados, y creo que eso pudo decantar la balanza", expuso.

Para Ruiz, esta será su última temporada a nivel profesional. "Quería despedirme con unos Juegos, pero no pasaba nada si no lo conseguía porque tenemos también en octubre el Mundial en Torremolinos-Andalucía, muy cerquita encima de mi casa. Ya estoy clasificado y esa va a ser definitivamente mi última prueba como profesional", subrayó.

"Cuando vi el calendario pensé que era el momento ideal con los Juegos Paralímpicos en septiembre y el Mundial justo después en casa. Lo voy a despedir aquí con muchos familiares, compañeros de entrenamiento que irán a Torremolinos a ver las carreras y verme a mí. Todo cuadraba muy bien. Además, es un sitio al que le tengo mucho cariño porque he corrido un montón de veces en la provincia de Málaga", manifestó.

Por último, desveló qué hará tras retirarse. "Lo primero que haré será una gran celebración, una cena con toda la gente que quiera acompañarme. Después tengo muchos proyectos en mente, me gustaría seguir ligado al mundo del triatlón. Tengo la fortuna de ser patrono de la Fundación Andalucía Olímpica y eso me permite estar cerca del deporte andaluz. Creo que puedo aportar cosas, no solo al triatlón, sino también al deporte en general", concluyó.