Jesús Velasco dejará el Barça de fútbol sala este verano

Los jugadores André Coelho y Ferrao también dejarán la entidad al final de esta campaña



BARCELONA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça de fútbol sala, Jesús Velasco, y los jugadores André Coelho y Ferrao dejarán el club a finales de esta temporada al finalizar contrato y no llegar a un acuerdo con la entidad para su continuidad en el proyecto, que emprenderá una nueva era.

"Estos serán los últimos play-off para Velasco, André Coelho y Ferrao, los tres dejarán el club el próximo 30 de junio cuando terminen contrato y los tres comparten un objetivo común: despedirse con el título de liga", anunció el FC Barcelona en un comunicado.

El Barça les hará un reconocimiento a los tres al final del primer partido de cuartos de final contra Manzanares, el próximo viernes día 24 de mayo en el Palau Blaugrana, para que puedan despedirse de la afición.

El técnico Jesús Velasco se marchará del Barça después de un ciclo ganador de 3 temporadas, con un balance de 9 títulos, que podrían acabar siendo 10 si se gana la Liga. De momento, tiene en su palmarés como blaugrana 1 'Champions', 2 ligas, 2 Copas de España, 2 Supercopas, una Copa del Rey y una Copa Catalunya.

André Coelho llegó a Barcelona un año antes que Velasco y tiene otros dos títulos en su palmarés. Los mismos que el técnico y la Liga y 'Champions' que se ganó la temporada anterior con Andreu Plaza como técnico.

Pese a que ya se anunció anteriormente, tampoco seguirá en el club Ferrao, que llegó en verano de 2014 y se marcha como una "leyenda" del futsal blaugrana, con 23 títulos en su palmarés y marcando 307 goles en 10 temporadas, siendo el segundo máximo goleador histórico de la sección sólo por detrás de Sergio Lozano.

Velasco aseguró, en declaraciones facilitadas por el club, que dejar la entidad ha sido una decisión "muy difícil de tomar". "Dejo el mejor club del mundo. Estoy orgulloso de lo que hemos conseguido y me hubiera gustado ganar todavía más, pero debemos tener en cuenta que el nivel en España y en Europa ha subido mucho y que todo se ha igualado en los últimos años y que nos hemos enfrentado a rivales muy buenos", manifestó.

Coelho también se despidió a través de los medios del club. "'Culers', os llevaré siempre en el corazón. Fueron cuatro años fantásticos en los que he podido cumplir todos los objetivos que me marcé antes de llegar y en los que cada día me he esforzado al máximo en cada partido y cada entrenamiento para honrar la camiseta", señaló.