José Peiró: "No se ha cambiado nada de los criterios de selección en las últimas semanas o meses"

El seleccionador español de atletismo, José Peiró, insiste en que "no se ha cambiado absolutamente nada" de los criterios de selección "en las últimas semanas o meses" e invitó a todo el mundo a comprobarlos porque "cualquier persona puede acceder" a ellos, en un intento de aplacar el revuelo generado por la lista de convocados para el Europeo de Múnich que se disputará en el mes de agosto entre algunos atletas que no han sido seleccionados.

"Los criterios de selección son seis o siete páginas y por supuesto no se ha cambiado absolutamente nada en las últimas semanas o los últimos meses, no sé Carlos (Rojas) de dónde habrá sacado la información", aseguró el seleccionador en Radio Marca tras la polémica generada por los comentarios, entre otros, de Carlos Rojas y Auri Bokesa por haberse quedado fuera.

Peiró explicó que para ir con la selección "primero tienes que ser elegible", lo que se consigue con una marca mínima o con el World Ranking. "De todos estos atletas solo había una con marca mínima, que es Aauri Bokesa, que era del año pasado, de 2021", desgranó.

El seleccionador comentó que, una vez cumples los criterios europeos, "eres elegible" y que entonces "es cuando entran los propios de la RFEA". "Tanto yo como el área de Alto Rendimiento como con la Dirección Deportiva de la Federación compartimos cuáles pueden ser atletas elegibles y cuáles no, y a partir de ahí hay una persona que tiene que elegir, que en este caso soy yo", remarcó.

José Peiró negó que haya "muchas diferencias con cualquier otra selección" de los últimos campeonatos. "Desde 2019 ha habido gente que se ha quedado fuera, lo único distinto en esta ocasión es la repercusión mediática o de redes sociales que ha tenido la selección. El atleta que se ha quedado fuera se queja y se queja con su parte de razón porque hay que elegir entre los que tenemos y hay que buscar el mejor equipo para la selección", zanjó.

"NUESTRA CONFIANZA EN AURI BOKESA SIGUE SIENDO MÁXIMA PARA EL RELEVO"

"Auri Bokesa está en el relevo y lo está por un criterio técnico, porque si nos atenemos al ranking español o a los resultados del Campeonato de España, se le ha tenido en cuenta tanto para el Mundial como para el Europeo, cuando si se le aplicaran los criterios técnicos no tendría que ser así. Nuestra confianza en Auri sigue siendo máxima para el relevo", declaró el seleccionador sobre el caso de la madrileña.

La velocista publicó en redes sociales su descontento con esta decisión en un mensaje que se volvió viral y que incluía al seleccionador diciendo que se encontraba en la lista en una conversación privada, algo que Peiró quiso aclarar.

"El 26 de julio tenía que comunicar a la Federación Europea si había algún atleta al que tuviéramos que dar de baja antes de comunicar nuestra selección. Antes de ese día comunicamos que Ana Peleteiro, por una feliz noticia como es su embarazo, no iba, que Esther Guerrero, Orlando Ortega y otra serie de atletas por un motivo distinto como es una lesión deportiva no podían estar", señaló.

Peiró relató que "desde ese momento" se mantuvo a Bokesa "en la lista de elegibles hasta que el 1 de agosto, que era el día en el que había que sacar la selección", tuvo que tomar una decisión "no de ella, sino de los 114 atletas elegibles". "Primero se sacaron los que estaban de baja y después se tomaron decisiones sobre el resto", puntualizó.

Sobre la exclusión de Carlos Rojas, que no estará en el salto de altura donde España no competirá, se excusa en el nivel. "Vosotros sois los primeros que cuando las actuaciones no son buenas sois críticos con el equipo nacional, como debe de ser. Cuando las actuaciones no son buenas hay que hacerlo así", explicó.

Ante la importancia que han tenido las redes sociales en este caso, Peiró opina que quizá "el tema" le haya pillado "ya un poco mayor para tratar de entenderlo". "Los atletas siempre, tanto los que están como los que no están, van a tener su oportunidad de expresar lo que ellos entiendan que quieren expresar y siempre voy a ser respetuoso con ellos", aclaró.

Sobre si había creado un precedente peligroso con las dos excepciones que hubo en el Mundial de Eugene el pasado mes de julio, Peiró fue claro. "Hicimos dos excepciones, se me aceptaron por parte de la dirección deportiva de la federación y eran Mario García Romo, que salió bien, y Héctor Santos, que no. Es que estamos para tomar decisiones, pero estamos hablando de gente que bajo nuestro criterio podían ser claramente finalista e incluso optar a algo más en un Campeonato del Mundo", sentenció.

De cara al futuro, para evitar este tipo de polémicas, el seleccionador asegura que la RFEA va a "afinar mucho más cuál va a ser el acceso por World Ranking" y que serán más estrictos pidiendo a sus atletas la marca mínima.