Aauri Bokesa agranda la polémica con la lista de España para el Europeo

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La atleta española Aauri Bokesa lanzó una crítica contundente este miércoles contra la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) tras no entrar en la convocatoria individual para el Europeo de Múnich (Alemania), desvelando la confirmación que tenía del seleccionador y el sentimiento de haber sido "pisoteada".

"Como ya sabéis, el martes la RFEA no me incluyó en la lista de convocados para Múnich en el 400m. Esto fue una tremenda sorpresa, pues como podréis ver en el pantallazo de WhatsApp, el seleccionador me había 'confirmado' que así sería", dice la madrileña, mientras enseña en Twitter esos mensajes en los que seleccionador nacional, José Peiró, le afirma: "Te mantengo en la lista".

"Antes de viajar al Mundial, acordé con el responsable de velocidad y el seleccionador que mi estado de forma se tendría que valorar en los entrenamientos y el relevo de Eugene (mi posta fue la más rápida). Esto se debía a que estar tres semanas en EEUU me imposibilitaba realizar pruebas individuales en las que demostrar mi nivel. Al conocer la lista, realicé una apelación formal a la Federación, alegando los siguientes puntos", añade.

Bokesa explica que el año pasado logró "la mejor marca de una española nacida en España, que además suponía mínima europea y mundial", y que "dicha marca (51.08)" la coloca "undécima en el ranking clasificatorio para este Europeo", con plaza en la convocatoria solo para el relevo de 4x400.

La atleta madrileña denuncia además que la RFEA tardó en detectar una lesión en el Mundial de Belgrado de pista cubierta. "La lesión que no me ha permitido competir esta temporada se generó en el Mundial de pista cubierta, en el que los servicios médicos de la Federación no fueron capaces de detectarla, lo que llevo a que la lesión se agravase", explica.

Bokesa insiste en su rendimiento en las últimas competiciones, pese a la cual no encontró respuesta favorable de "dicha apelación". "¿Creéis que esta es la forma de responder a una persona que ha sido internacional 30 veces? ¿A quién hace tan solo 11 meses realizó la mejor marca de una española nacida en España? ¿Para quien ha sido 12 veces campeona nacional? Para mí, es absolutamente vergonzoso y vejatorio", apunta.

Además, la madrileña, capitana del equipo español, resume su malestar en una carta, con "sentimientos totalmente rotos ante lo que podría ser" su último Europeo. "Me quedo sin Campeonato de Europa a nivel individual, tras estar en la mejor forma de mi vida y por haberme lesionado en parte porque la Federación no supo detectar que estaba rota", dice.

"Gracias RFEA por no solo pisotear nuestro trabajo sino también hacernos sentir estúpidos. A veces me cuesta creer que Raúl Chapado y Antonio Sánchez hayan sido atletas de alto nivel", añade una Bokesa que, con todo, tendrá que buscar "motivación" ya que estará en Múnich como capitana y miembro del relevo.

La lista española para el Europeo en tierras alemanas entre el 15 y el 21 de agosto se hizo oficial el martes, con 93 atletas, aunque ya se anunciaron este miércoles las bajas de Fátima Diame y Bernat Canet. Como hace unas semanas con motivo del Mundial de Oregón, la polémica no tardó en aparecer.

Asier Martínez, bronce en Estados Unidos, lanzó la protesta más sonora en las redes sociales, crítico con que la RFEA no incluyese a varios atletas que tenían mínima para Múnich, como el saltador de altura Carlos Rojas, el triplista José Emilio Bellido o el vallista Daniel Cisneros.