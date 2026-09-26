El kazajo Timur Turlov, nuevo presidente de la Federación Internacional de Ajedrez

Archivo - El kazajo Timur Turlov, elegido nuevo presidente de la Federación Internacional de Ajedrez - PRENSA TIMUR TURLOV - Archivo

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El kazajo Timur Turlov ha sido elegido nuevo presidente de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE, por sus siglas en francés) al ganar este sábado la segunda vuelta de la votación en la Asamblea General del organismo, celebrada en Samarcanda (Uzbekistán) en el marco de la Olimpiada de Ajedrez.

Turlov, presidente de la Federación de Ajedrez de Kazajistán desde 2023, se presentó en una candidatura conjunta con el cinco veces campeón mundial Viswanathan Anand, que ocupará el cargo de vicepresidente en estos cuatro años de mandato, hasta 2030.

Turlov es fundador y director ejecutivo de Freedom Holding Corp., un grupo diversificado de servicios financieros y tecnología que cotiza en el Nasdaq y opera en Estados Unidos, Europa, Oriente Medio y Asia Central. A lo largo de casi dos décadas, Freedom ha desarrollado su negocio en torno a la digitalización de plataformas de corretaje, banca y fintech.

"El gran sueño por el que todos trabajamos es acercarnos al programa olímpico. Quiero una unidad real dentro de la FIDE, de modo que todas las federaciones perciban, en estos próximos cuatro años, la diferencia que podemos marcar juntos. Mi objetivo es que la FIDE sea más profesional, moderna y digital, que eleve su prestigio e influencia y encuentre su lugar en el mundo actual. Quiero aportar mi propia experiencia en digitalización a esta labor, ayudando a la organización a construir una plataforma sólida y a consolidarse como líder y regulador de este juego histórico y vivo", indicó Turlov.

Además, se ha comprometido a destinar más de 8,5 millones de dólares -7,46 millones de euros- al desarrollo de la FIDE, incluyendo un fondo plurianual específico con el objetivo de duplicar los recursos disponibles para las federaciones nacionales y simplificar el acceso a subvenciones.

Otro de los pilares de su programa es la creación de una plataforma unificada para la FIDE que ofrezca a cada jugador un perfil único que integre sus puntuaciones (ELO), el juego en línea y herramientas educativas, además de proporcionar una infraestructura moderna a las federaciones de todo el mundo. Además, aboga por una mayor integración de este juego en los planes de estudio escolares.