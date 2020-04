Kilian Jornet ofrece su película 'Path to Everest' de forma gratuita por un día

BARCELONA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El corredor y esquiador de montaña Kilian Jornet pondrá a disposición de sus seguidores y aficionados al alpinismo su película 'Path to Everest', que narra su doble ascenso sin oxígeno ni ayudas a la cima del mundo, de forma gratuita y durante 24 horas, para ayudar en estos tiempos de confinamiento.

Además de la película, se ofrecerán los comentarios de los codirectores de la película, Sébastien Montaz-Rosset y Josep Serra, que compartirán los secretos detrás del montaje así como los momentos más locos y complicados del rodaje.

La película estará disponible para todos aquellos que se registren a través de un formulario en 'everestathome.typeform.com/to/TOLnAj', a partir del domingo a las 17.00 horas y durante 24 horas, en versión original con subtítulos en cinco idiomas --castellano, francés, inglés, alemán e italiano--.

"Desde que empezó la cuarentena hemos estado buscando maneras de poder colaborar con nuestras audiencias, ya sea ofreciendo contenido gratuito, montando un club de lectura, llevando a cabo acciones solidarias. Esperamos que este pequeño granito de arena pueda ayudar a hacer más llevadera esta situación excepcional", explicó Kilian Jornet.

Con esta iniciativa Jornet sigue ofreciendo opciones para disfrutar en casa durante el confinamiento, después de haber ofrecido las tres primeras películas del proyecto 'Summits Of My Life' gratuitamente con la iniciativa 'Summits at Home'.