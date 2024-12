Laia Sanz: "Nos hemos marcado el objetivo de intentar ganar la categoría"

MADRID, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

La piloto española Laia Sanz ha afirmado que se han marcado el objetivo de "ganar la categoría" de 4x2 en el próximo Dakar, en el que participará con el equipo KH-7, aunque ha confesado que si hacen una carrera "con pocos errores y sin problemas mecánicos" pueden lograr un "buen resultado" en la clasificación general.

"Tengo muchas ganas de empezar porque ya es mi cuarto año en coche. Vuelvo a ir con el dos ruedas motrices y, tal como fue en el último Dakar que vimos que podíamos estar delante, nos hemos marcado el objetivo de intentar ganar la categoría y acabar bien clasificados en la general. Si hacemos una carrera con pocos errores y sin problemas mecánicos podemos lograr un buen resultado, aunque la prioridad es luchar con los que nos podemos medir que son los 4x2", afirmó la piloto española de KH-7 a pocos días de afrontar su 15º Dakar.

La piloto española sabe que a su coche "le van bien" las etapas rápidas "en desierto abierto o con terreno roto". "Allí es donde puedes aprovechar todo su potencial, así que intentaremos perder poco cuando haya arena y hacerlo bien los días que sean propicios para nuestro vehículo", añadió.

Sanz tiene claro que plantean la carrera "de menos a más", porque la primera semana "será muy dura" con la crono de 48 horas y la etapa maratón "tan pronto". "No tenemos que precipitarnos ni que nos cojan las prisas, aunque podamos salir más atrás en el orden de salida, que es muy posible que nos pase, ya que no tenemos la condición de prioritarios", agregó.

"He evolucionado mucho en estos cuatro años como piloto de coches. Desde mi primer Dakar hasta ahora, creo que he subido muchísimo el ritmo. Haber podido correr la Extreme E con Carlos Sainz y Mattias Ekström ha contribuido decisivamente en ello. Esta evolución se ha visto claramente en la Extreme E donde he estado peleando con los chicos hasta el final", explicó la española.

Laia Sanz destacó que haber disputado 11 Dakar en motos le ha aportado "una experiencia" que está "aprovechando" ahora en los coches. "Me gustaría poder hacer más kilómetros durante el año, pero siempre hay que luchar al máximo con las herramientas que se tienen para aprovechar las oportunidades que lleguen. Ya he vivido esta situación anteriormente en las motos, y ahora toca abrirnos el camino en las cuatro ruedas", señaló.

En cuanto a la estrategia en carrera, la piloto del equipo KH-7 explicó que en la última edición "subió mucho la dureza" y que espera un Dakar "parecido", por lo que tendrán que tener "la mente muy fría" y entrar en la carrera "poco a poco". "Hay que hacer un planteamiento inteligente", sentenció.

La piloto catalana de KH-7 afronta su cuarta participación en coche junto a Maurizio Gerini con el objetivo de seguir ampliando su récord de ediciones completadas. A los mandos de un Century CR-6T, tratará de lograr la victoria en la categoría de dos ruedas motrices y mejorar el 15º puesto absoluto que logró en 2024.