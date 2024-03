Las 'Leonas' preparan en Sant Cugat la conquita del séptimo Europeo consecutivo

BARCELONA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de Rugby XV está ya concentrada en el CAR de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) para preparar el Campeonato de Europa, que durante tres semanas las enfrentará a Portugal, Países Bajos y Suecia.

Con todos los partidos ya disputados entre el resto de rivales, por el momento Países Bajos lidera la clasificación con dos victorias ante Portugal (7-31) y Suecia (27-0). Así que tres victorias, incluso dos ganando a Países Bajos, permitirían a las Leonas ganar.

En este torneo las de Juan González Marruecos van a por su undécima corona continental, la séptima consecutiva en un torneo en el que no pierden desde 2013 --en 2014 y 2015 no participaron y en 2017 y 2021 no se celebró el campeonato--.

Las españolas parten como favoritas, pues en la última edición de 2023 anotaron 25 ensayos en solo dos partidos por sólo un ensayo en contra. En esta ocasión, además del título europeo, está en juego el billete para el Mundial de Inglaterra 2025.

El primer duelo de las españolas será contra Portugal, en el campo de Pins Vens de Sitges (Barcelona), el sábado 30 de marzo a las 17:00 horas, con entrada libre.

El partido clave ante Países Bajos será el sábado 6 de abril a las 15:00 horas en el National Rugby Center de Amsterdam y el duelo final ante Suecia será el domingo 13 de abril a las 14:00 horas en Trelleborg.

Respecto a la concentración de jugadoras que disputaron el 'test match' ante Sudáfrica, entran en el grupo Sidorela Bracic y María de Miguel y sigue Carmen Castellucci, que evoluciona positivamente de la lesión de espalda que no le permitió jugar ante las africanas.

--CONVOCATORIA DE LAS 'LEONAS' PARA EL EUROPEO DE RUGBY XV: Julia Castro, Blanca Ruiz, Beatriz Rivera, Inés Antolinez, María del Castillo, Lia Piñeiro, Vico Gorrochategui, Lucía Díaz, Zahía Pérez, Claudia Pérez, Claudia Cano, Claudia Peña, Martina Márquez, Nuria Jou, María Miguel, Anna Puig, Maider Aresti, Sidorella Bracic, Nadina Cisa, Eider García, Elena Martínez, Alba Capell, Amalia Argudo, Alba Vinuesa, Clara Piquero, Laura Delgado, Carmen Castelucci, Cristina Blanco.