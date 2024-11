Lindsey Vonn anuncia su regreso tras cinco años retirada

BERLÍN, 14 Nov. (dpa/EP) -

La esquiadora alpina estadounidense Lindsey Vonn se reincorporará al equipo de esquí de Estados Unidos con la esperanza de competir en la Copa del Mundo este invierno, informó este jueves la Federación Estadounidense de esquí y snowboard.

Vonn, de 40 años, se retiró hace cinco años debido en gran parte a dolores en su rodilla derecha, dañada por caídas a gran velocidad y varias operaciones. Pero ahora volverá a competir en una decisión "asombrosa y definitivamente no planeada", tal y como dijo en una entrevista al New York Times. Y su objetivo será volver en la prueba de Beaver Creek el mes que viene.

La esquiadora, con 82 triunfos en Copa del Mundo, se sometió hace unos siete meses a una operación de prótesis de rodilla y volvió a esquiar 10 semanas después, sorprendida de no tener dolor. "Tenía una sonrisa tan amplia que me salía por detrás del casco", declaró al Times.

Vonn insistió en que necesita progresar de forma constante, pero no descartó la posibilidad de competir por una quinta participación olímpica en los Juegos de Invierno de 2026 en Milán y Cortina d'Ampezzo. "No sé lo que me depararán los próximos meses y el próximo año y medio. Así que no puedo decir ahora mismo si es una posibilidad", afirmó.

El equipo estadounidense dijo que Vonn volvió a entrenar y probar su rodilla los dos últimos meses y que continuará su progresión en los entrenamientos del equipo de esquí estadounidense en Copper Mountain, en Colorado, desde este sábado. "Volver a esquiar sin dolor ha sido un viaje increíble", reconoció.

Vonn dominó este deporte durante su carrera en activo entre 2000 y 2019, con un palmarés que incluye cuatro títulos generales de la Copa del Mundo, dos campeonatos del mundo y una medalla olímpica en los Juegos de Vancouver 2010.