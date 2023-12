Loida Zabala avanza en su lucha contra el cáncer: "Ya no tengo ningún tumor en la cabeza"

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La halterófila española Loida Zabala anunció este viernes buenas noticias en su recuperación del cáncer de pulmón y las masas tumorales que le salieron en el cerebro, desde su complicado diagnóstico hace un mes, ya que no tiene ya "tumores en la cabeza".

"Amigos, tengo los resultados del TAC de ayer y de la resonancia de hoy. Lo importante es la resonancia, que es donde se ha visto todo perfectamente y ha salido que no tengo ningún tumor en la cabeza, ninguno, que no tengo ninguna cicatriz, no tengo nada. No me lo creo", comentó desde su cuenta oficial en la red social X (antigua Twitter).

La extremeña, de 36 años, logró el diploma paralímpico en todas sus participaciones en Juegos, con dos quintos puestos en Londres 2021 y Río 2016, y además ha sido 18 años consecutivos Campeona de España y fue Campeona de Europa en 2022, entre otros éxitos deportivos.

Desde que la propia halterófila desvelara su cáncer de pulmón, los resultados han sido favorables en su lucha por recuperarse. Así, a finales de noviembre, Zabala confirmó que había superado "con éxito" la primera analítica del tratamiento, precisando que todos los resultados iban bien y sin efectos secundarios.