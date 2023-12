Lucas Eguibar logra su primer podio de la temporada en la Copa del Mundo de snowboard cross

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El rider español Lucas Eguibar ha terminado en tercera posición en la prueba de la Copa del Mundo de snowboard cross celebrada en Les Deux Alpes (Francia), y consigue de esta manera su primer podio de la temporada 2023-24.

El donostiarra, actual subcampeón de la general de Copa del Mundo, doble diploma olímpico y miembro del Movistar SBX Team, firmó una gran actuación en la estación francesa que le llevó a finalizar tercero, solo por detrás del canadiense Eliot Grondin, ganador de la prueba, y del austriaco Alessandro Haemmerle. El suizo Kalle Koblet falló a los pocos metros de la salida y perdió toda opción de medalla.

También participaron en la prueba los españoles Antoni Toledo, que terminó 35º a una décima del corte; Álvaro Romero, que fue 43º; y Bernat Ribera, que no pudo tomar la salida.

"Estoy contento con el día de hoy. En la final me ha golpeado uno, he perdido mucha velocidad y ya no he podido cogerle. Una pena, ya que en la parte de abajo podía haber atacado mucho. Pero contento por el tercer puesto. El año pasado empecé cuarto y ahora empezamos mejor así. Vamos a por todas esta temporada", indicó Eguibar. La próxima prueba será en Cervinia (Italia) los días 15 y 16 de diciembre.

Por su parte, la española Queralt Castellet, actual subcampeona olímpica, se encuentra ya en Secret Garden (China), donde logró su histórica medalla de plata, para disputar la prueba de Copa del Mundo de halfpipe.