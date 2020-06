Lydia Valentín: "Tengo 14 meses para prepararme mejor y me siento una afortunada"

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La halterófila española Lydia Valentín dice haberse sentido "una privilegiada por tener un gimnasio en casa" donde entrenar durante el confinamiento, un periodo que le ha resultado "productivo", al tiempo que se ha tomado con optimismo el aplazamiento de los Juegos Olímpicos a 2021 destacando que ahora tiene "14 meses" para prepararse aún mejor.

"He sido bastante afortunada porque he podido entrenar todos los días, obviamente a otra intensidad porque no es lo mismo entrenar en casa que en el centro de alto rendimiento, pero me he sentido una privilegiada por tener un gimnasio en casa", explicó Valentín en declaraciones a la web del Comité Olímpico Nacional (COE) que recoge Europa Press.

"En este confinamiento he tenido más tiempo para poder dedicarme a mis objetivos, a reflexionar que para mejorar como deportista tengo que mejorar como persona. He sacado un confinamiento bastante productivo, he podido estudiar más y para mí ha sido todo un descubrimiento", apuntó sobre cómo vivió las semanas más duras de la pandemia.

Respecto al aplazamiento de Tokyo 2020, la campeona olímpica indicó que al principio lo vivió con "un poquito de incertidumbre", ya que no se podía garantizar "la misma igualdad de condiciones" entre todos los deportistas debido a las distintas restricciones en cada país.

"Estaba preocupada porque no estaba haciendo los entrenamientos como siempre y viví unas semanas de preocupación. Cuando el Comité Olímpico Internacional nos dio la noticia de que se celebraban el próximo año fue una relajación porque ya tenía tiempo para prepararme. Al final son 14 meses para prepararme mejor y para dar lo mejor de mí y me siento una afortunada", destacó.

Por última, la ponferradina se refirió a sus próximas metas cuando pueda volver a competir. "Mi objetivo a corto plazo es el Campeonato de Europa que tengo este año, pero mi cabeza está pensando sobre todo en mis cuartos Juegos Olímpicos del próximo verano", finalizó.