Magnus Carlsen rechaza las acusaciones de amaño en el Mundial de Ajedrez Rápido

MADRID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El noruego Magnus Carlsen rechazó este jueves las acusaciones que se dieron sobre un posible pacto de tablas antes de la final del Campeonato Mundial de Ajedrez Rápido disputada en Nueva York que se disputó el pasado miércoles con el ruso Ian Nepomniachtchi y que acabó con ambos compartiendo el título.

"Nunca he preacordado unas tablas en mi carrera. En el vídeo estoy bromeando con Ian en una situación carente de reglas decisivas de desempate. Obviamente, no fue un intento de influir en la FIDE", escribió el jugador noruego en su perfil en la red social X tras las críticas recibidas.

Un vídeo publicado en las redes sociales muestra a la pareja discutiendo el resultado de la final y una propuesta al organismo rector, la FIDE. Pero Carlsen, que inicialmente abandonó el campeonato esta semana después de que le dijeran que no podía llevar vaqueros, dice que la conversación era en tono jocoso.

"Se dijo en el espíritu de que yo pensaba que la FIDE aceptaría nuestra propuesta. En todo caso, fue una broma de mal gusto dada la gravedad de la situación. Creo que la partida en sí mostró a dos jugadores jugando un ajedrez de alto nivel, igualados y ambos merecedores de la victoria", explicó.

De todos modos, el rival de Carlsen en cuartos de final, el estadounidense Hans Niemann, ha pedido una investigación. Se da la circunstancia de que hace dos años, el noruego acusó al americano de hacer trampas, y la disputa legal no se resolvió hasta un año después.

"Esto es motivo de una investigación por parte del Comité de Ética de la FIDE. No puedo creer que dos jugadores que me acusaron maliciosamente e intentaron arruinar mi carrera estén infringiendo abiertamente las reglas. La ironía simplemente no puede ser peor", manifestó Niemann en X.

Magnus Carlsen es cinco veces campeón del mundo de la modalidad de Ajedrez Clásico, en la que ya no compite y que recientemente ganó el indio Gukesh Dommaraju, y ahora juega principalmente esta versión rápida.