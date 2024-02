María Delgado: "El objetivo principal en París es como mínimo hacer final en todas mis pruebas"

Archivo - María Delgado: "El objetivo principal es como mínimo hacer final en todas las pruebas a las que me presente"

La nadadora paralímpica María Delgado considera que su objetivo principal en los Juegos Olímpicos de Paría 2024 es "como mínimo hacer final en todas las pruebas" a las que se presente en los que serán, sus terceros Juegos Paralímpicos tras Rio de Janeiro 2016 y Tokio 2020, algo que le dará "un 'puntito' extra de experiencia" que puede jugar a su favor a la hora de luchar por las medallas.

"Somos muchos deportistas de mucho nivel, pero estoy segura que le voy a dar todo y voy a intentar luchar por estar lo más arriba posible en todas las medallas. Sí que es verdad que el objetivo principal es como mínimo hacer final en todas las pruebas a las que me presente", destacó María Delgado en una entrevista a Europa Press tras recibir un Premio Admiral.

Para la nadadora con discapacidad visual, este primer objetivo sería bueno para pensar después en optar a medalla. "Medallas o no ya irá todo viniendo, también hay que tener en cuenta lo que me permitan las rivales porque hay muchísimo nivel, pero por mi parte yo lo daré todo", afirmó.

"Afronto los Juegos Paralímpicos con la misma ilusión que los primeros, pero también con la mochila cargada de experiencia, una que yo creo que me va a dar un puntito extra que tal vez no he tenido en los primeros dos. Los afronto con muchísima ilusión, muchísimas ganas, y con el punto extra por esa experiencia que tengo", señaló.

La nadadora de 26 años aseguró que al cien por cien competirá "en las pruebas de 100 espalda y 100 libres". "Está un poco por determinar el 4x100 libre mixto, que dependerá en función de la clasificación del resto de integrantes y también está pendiente el 100 mariposas", detalló.

"En La que mayor expectativa tengo probablemente será el 100 espalda, que es además a la que más cariño tengo. Es en la que invierto más tiempo y en la que mejor he obtenido resultado últimamente", puntualizó la nadadora española.

Para la zaragozana, "no hay nada en concreto que marque realmente esa experiencia diferente" en su caso, tras dos participaciones anteriores en los Juegos Paralímpicos. "Es simplemente el cúmulo de competiciones, de veces que te has tirado a la piscina en los Juegos, de saber gestionar esa presión, de no frustrarte si hay alguna prueba que te sale peor. Al final es esa experiencia que te da un bagaje que te lleva a ser un mejor deportista en general", apuntó.

"Los Juegos de Tokio fueron extraños. Pandemia, sin público, un ciclo de cinco años, encima con el parón de estar en casa. Estos Juegos de París los afrontamos un poco de manera diferente partiendo de la base que ha sido un ciclo de tres años", recalcó Delgado.

Sobre la repercusión que tienen los Juegos Paralímpicos, que empiezan el 28 de agosto, la aragonesa tiene claro que "nunca es suficiente ni en Olímpicos ni en Paralímpicos". "Pero creo que se está trabajando un poco en la línea positiva. En general, los medios de comunicación, nosotros y demás empresas están trabajando en la línea positiva de llevarnos a exponernos más al público en general y que la sociedad nos conozca", concluyó.