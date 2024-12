María Pérez: "La sociedad no valora al deportista y creo que debería devolver el esfuerzo invertido"

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La marchadora española María Pérez, doble medallista olímpica en Paris 2024, aseguró este viernes que el conjunto de la sociedad "no valora" a los deportistas pese al "esfuerzo invertido" por su parte durante los "muchos años" que dedican para los "conseguir éxitos", que finalmente "benefician a todo un país".

"La sociedad no valora al deportista y creo que, de hecho, debería devolver de alguna manera el esfuerzo invertido durante muchos años para conseguir éxitos que benefician a todo un país", manifestó la orcense durante la celebración de las VI Jornada Comunicación, Mujer y Deporte celebrada en Lleida y organizada por #EllasSonDeAquí de Grupo Nufri.

La evolución profesional de la mujer deportista, cómo compatibilizar la vida de deportista de élite o alta competición con la marca personal, el emprendimiento, cómo conseguir patrocinios durante y después de la carrera deportiva y, sobre todo, cómo integrarse en el mundo laboral fueron algunas de las cuestiones que se han tratado este viernes en Lleida en el transcurso del evento.

El acto, celebrado en el auditorio Enric Granados, se inició con una conversación entre la periodista Olga Viza y María Pérez. La doble medallista olímpica y bicampeona mundial realizó un recorrido por su trayectoria profesional y, sobre todo, personal a través de una charla con la comunicadora, en la que ha destacado que las deportistas tienen mucha presión durante y después de su carrera profesional.

Para la andaluza, lo importante es "ser mejor persona que buena deportista" y aprovechar su posición para ayudar a los demás. Pérez habló también del abandono que se produce después de la retirada, por la pérdida de becas y patrocinios; considera que no hay una planificación por parte de las instituciones para ayudar en la integración laboral después de haber dedicado la vida al deporte y conseguir éxitos que posicionan a todo el estado más allá de las fronteras.

Tras esta conversación informal, la jornada continuó con una mesa sobre deporte y emprendimiento con la presencia de las deportistas y emprendedoras Isabel Sánchez, Ona Carbonell, Blanca Manchón y Estefanía Unzu. Estas deportistas, algunas todavía en activo, han hablado sobre cómo generar ingresos valorando su imagen deportiva, sus conocimientos, sus experiencias y sus contactos aprovechando las oportunidades que les da su vida deportiva.

Isabel Sánchez, profesional de apnea deportiva, compatibiliza su carrera con la gestión del club deportivo La Careta en L'Estartit (Girona). "Siempre he sabido que no viviría del deporte y, por este motivo, he trabajado la repercusión mediática para obtener patrocinios y siempre he combinado la práctica deportiva con la empresa", dijo, destacando que la conciliación de todo ello con la familia es lo más difícil.

Por su parte, la exnadadora artística Ona Carbonell, que encontró en el diseño de bañadores, la escritura de libros infantiles o la participación en espacios televisivos otra forma de vida, además de ejercer como influencer en redes sociales, dejó claro que la retirada no es fácil y hay que formarse y prepararse. "Hay que preparar la retirada cuando estás en activo", declaró, poniendo énfasis en no tener miedo y atreverse a salir de la zona de confort como ella ha hecho, participando en programas de televisión, aprovechando la repercusión mediática para promocionar el deporte que ha practicado.

La siguiente participante en la mesa, Blanca Manchón, explicó cómo la maternidad la hizo espabilar, ya que perdió a los patrocinadores y vio que debía organizarse ella misma para salir adelante. Pese a ser profesional del deporte desde los 14 años, la reconocida windsurfista olímpica ha sabido sacar partido de su participación en programas de televisión y reconvertirse en empresaria.

Por último, Estefanía Unzu, conocida como 'Verdeliss', encontró la estabilidad convirtiéndose en empresaria. La navarra es madre de ocho hijos y actualmente ha vuelto a practicar el atletismo y correr de maratones. Unzu reconoce que el deporte femenino está descuidado y no tiene visibilización. Ella misma, habiendo sido recientemente campeona de España de 100 kilómetros, manifiesta que la Federación no ha contactado con ella.

Después se celebró una mesa que ha reunido a representantes que ayudan a estas deportistas a desarrollar su modelo de negocio y monetizar así su imagen de marca. En este sentido, Nacho Solana, Irene Boned, Claudia Montes y Laura Herrera han coincidido en que lo más importante al principio es dar visibilidad a la deportista, ya que "sólo tendrá valor en el momento en que la sociedad la conozca".

Solana es el fundador de la agencia de marketing deportivo 'Oé Oé', que representa a la karateka Sandra Sánchez y también es el responsable de la activación del patrocinio de Iberdrola y Universo Mujer, de Players Marketing & PR Manager en WOT, y hace tiempo que se dedica a aumentar la visibilidad del deporte femenino; mientras Montes, representante de deportistas en In Management, está especializada en la gestión de talentos deportivos. Por su parte, Herrera es representante de la agencia You First.

Las últimas intervenciones de la jornada han sido para abordar la cuestión de la 'Visibilidad de la mujer deportista en los medios'. El tema ha sido tratado por una mesa con periodistas de diferentes generaciones que han hablado de las dificultades de dar visibilidad al deporte practicado por mujeres y, sobre todo, que es un terreno en constante evolución. Se habló también que en la actualidad hay una preocupación en centrarse en llamar la atención o la visibilidad más que en el aspecto estrictamente deportivo.

La mesa la integraron Mamen Hidalgo, Laia Bonals, Sofía de la Iglesia y Cristina Gallo. Hidalgo es periodista deportiva especialista en redes sociales; Bonals es redactora de deporte en El Periódico; De la Iglesia es creadora de contenido por el perfil de TikTok del diario deportivo Relevo; y Gallo es periodista deportiva, directora y presentadora del programa de radio 'Ganamos con ellas' en la radio del Principado de Asturias.