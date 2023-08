María Torrijo, pionera y referente mandando en la vela

Es la primera mujer del mundo en conseguir las titulaciones de juez internacional, árbitro internacional y oficial de regatas internacionales



PALMA, 5 Ago. (de la enviada especial de EUROPA PRESS, Andrea García Acuña) -

María Torrijo (Alicante, 1975) lo es todo detrás de la competición de la vela. No es regatista de alta competición, pero sin ella las regatas no serían posibles. En 2007, con solo 31 años, se convirtió en la primera mujer del mundo en conseguir los títulos de juez internacional, árbitro internacional y oficial de regatas internacionales, algo que solo han logrado cinco personas hasta el momento.

"No me siento como una referencia, porque pienso que debería haber más gente haciendo este trabajo. Disfruto tanto que no entiendo por qué no hay más haciendo lo mismo", señala a Europa Press desde el Real Club Náutico de Palma (RCNP), donde estos días se disputa la Copa del Rey MAPFRE de vela.

En la competición que se disputa estos días en la bahía de Palma, Torrijo ejerce como miembro del jurado internacional y árbitra de una de las clases. "Está yendo genial, hasta ahora el programa se ha cumplido y hemos tenido condiciones muy buenas. Ha estado muy competido. Como árbitra, he tenido mucha acción en el agua", desvela.

Entre sus numerosos logros, la alicantina, licenciada en Ciencias Químicas pero que encaminó su vida laboral hacia el deporte náutico, ha ejercido como oficial de regatas de dos de las principales competiciones del mundo de la vela: la Copa América y los Juegos Olímpicos.

En 2021, en Nueva Zelanda, Torrijo logró el hito de ser la primera mujer oficial principal de regatas de la 'Copa de las Cien Guineas'. También estuvo dirigiendo los destinos de los deportistas durante Pekín 2008, Londres 2012 y Tokyo 2020; solo se perdió la cita olímpica de Río 2016 por el fallecimiento de su marido, el regatista Pablo Arandia.

Por todo ello, Bill O'Hara, oficial principal de regatas de The Ocean Race, la vuelta al mundo a vela, y uno de los regatistas más condecorados de la historia olímpica la definió como "la mejor oficial de regatas del mundo, hombre o mujer, sin excepción". "Me emocioné cuando lo leí, fue una alegría", indica Torrijo.

Ahora, Torrijo sueña con volver a la Copa América, que celebra su próxima edición en Barcelona en 2024. "Me encantaría poder estar", afirma. Antes, seguirá impartiendo justicia en la Copa del Rey MAPFRE y sirviendo de referente para todas las que vendrán tras ella.