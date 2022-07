Mariano García y Álvaro De Arriba pasan las series de 800 y Sara Gallego no llega a la final de 400 mv en Eugene

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Mariano García y Álvaro de Arriba lograron este miércoles meterse en las semifinales de los 800 metros de los Campeonatos del Mundo de Atletismo que se están disputando en Eugene (Estados Unidos), mientras que Sara Gallego no pudo acceder a la final de los 400 metros vallas.

En una jornada sin finales para la delegación española presente en la cita, mucha de la atención estaba puesta en la actuación de los tres 'ochocentistas' de los cuales sólo el murciano y el salmantino pasaron la primera criba, con Adrián Ben quedándose fuera.

Tanto Mariano García, campeón del mundo de la distancia en pista cubierta el pasado mes de marzo, como Álvaro de Arriba se clasificaron por puestos después de acabar en la tercera posición de sus respectivas series. El primero lo hizo con un crono de 1:45.74, su mejor marca de la temporada y duodécimo de todos los clasificados, y su compañero, en una carrera mucha más lenta, con 1:49.30 y el trigesimoséptimo en total.

"Las sensaciones sido espectaculares, he hecho marca de la temporada, así que llegamos en un buen estado de forma y esperamos ir pasando finales hasta el sábado", celebró el mediofondista murciano en declaraciones facilitadas por la RFEA.

Por su parte, De Arriba reconoció que en su serie había "muchos nervios". "Al no estar el líder mundial del año, sabíamos que iba a ser muy lenta y al final ha sido más de lo que pensaba. He corrido muy fuerte en ese último 300 y jugándonoslo todo. Nos deja buen sabor de boca porque demuestra que estamos muy bien para una carrera lenta", admitió.

En cambio, el atleta gallego Adrián Ben se quedó sin pasar el corte tras ser cuarto en su serie con un registro de 1:46.71, insuficiente para acompañar a sus compañeros por tiempos. "La sensaciones durante estos días no han sido las mejores, pero me encontraba bien y he intentado salir fuerte pensando que el americano lanzaría la carrera desde el principio. He visto que se iba a poner muy duro y que tenía que intentar sorprender, lo he intentado a falta de 200 metros y lo he pagado en los últimos que me están costando bastante este año", indicó.

Por otro lado, Sara Gallego no pudo conseguir un billete que estaba muy caro para la final de los 400 metros vallas, una prueba con mucho nivel. La barcelonesa tenía que acabar entre las dos primeras de su serie, pero sólo pudo ser cuarta, y su crono de 54.49, muy cerca de su récord de España del pasado mes de junio (54.34), no le bastó para meterse por tiempos y finalizó duodécima.

"El balance es positivo, era mi primer Mundial y pasar a semifinales era mi objetivo. Hoy era un poco de ver si había suerte, pero me ha tocado una de las peores semifinales porque en la primera se ha pasado con 54.70. Esto me da que pensar que tengo posibilidades para los próximos años, y aunque no he hecho mi mejor carrera, de cara al Europeo, que es el objetivo principal y donde es posible estar en la final, me sirve de aprendizaje", valoró la española.