Mariano Martínez Bastida: "Un caballo bueno debe tener cabeza de deportista, es un atleta de alta competición"

"Madrid es uno de los grandes concursos de España y venimos con mucha ilusión", señala

MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El jinete español Mariano Martínez Bastida acude "con mucha ilusión y con ganas de hacerlo bien" a la cita de Madrid del prestigioso circuito de saltos del Longines Global Champions Tour que arranca este viernes, y donde espera codearse con los mejores del mundo de esta especialidad, también a nivel de caballos, a los que considera "atletas de alta competición".

"Madrid es uno de los grandes concursos de España y venimos con mucha ilusión y con ganas de hacerlo bien", advirtió Martínez Bastida en una entrevista a Europa Press, donde dejó claro que afronta el evento de la capital "con confianza" tras obtener buenos resultados recientemente.

En este sentido, el murciano aclara que "la hípica se mide por temporada, casi más que por concurso", y por ello celebra tener "muy buena cuadra, con caballos jóvenes, pero ya bastante experimentados", de donde destaca a 'Belano', con el que compitió en la final de la Copa del Mundo, pero que descansará en el Club de Campo Villa de Madrid.

En el recinto madrileño, estará con dos "'caballazos' que están en un momento muy bueno" como son 'Jup' y 'Origi', ambos de 10 años y que "ya han saltado pruebas importantes y pueden hacerlo bien" en un competición que "es como la F-1 de los caballos". "Es donde vienen los mejores caballos del mundo y los mejores jinetes del mundo, es un acontecimiento grandísimo", remarcó.

Además, "habituados siempre a saltar fuera", hacerlo en casa "es un placer y una motivación especial". "Sólo la ovación cuando entras es impresionante y saltar en esta pista, que es uno de los mejores escenarios de Europa, es un placer de la vida", confesó Martínez Bastida, que "viene con un extra" a la capital porque todos quieren que lo haga "bien".

El jinete recuerda que lleva "poco tiempo saltando en concursos tan grandes". "Este es mi tercer año que salto, pero lo que se siente en Madrid y en esta pista no se siente en otra afuera. Es una pista buenísima para nosotros, se come un 'poquito' al caballo, está muy como en una 'bombonera' y ven mucho público y se hace un poco 'pequeñito', por eso tienen que estar bien rodados y que aprendan a que es algo bueno, no malo", subrayó.

NO HAY "MÁS PRESIÓN" POR EL 'EXAMEN' PARA PARÍS 2024

Además, esta cita servirá también a la Real Federación Española de Hípica para ir decidiendo quienes irán a los Juegos Olímpicos de París, evento en el que espera estar y para el que tiene buenas opciones. "Va a ser un escenario donde se va a tener muy en cuenta a los jinetes y a los caballos que salten. Venimos con una trayectoria todos desde el año pasado y no se miden los caballos o los jinetes por un concurso, pero sí es uno de los escenarios donde puede marcar un poco qué caballos estén un 'poquito' más listos que otros", puntualizó.

De todos modos, esta posibilidad no le causa "más presión". "Quiero que mis caballos vayan bien, pero por interés propio, porque los tengo muy buenos y me interesa que aprendan este tipo de competición e ir subiendo peldaños con ellos", expresó el murciano.

Sin embargo, no esconde que "no hay otra cosa más alta que estar en unos Juegos, en el deporte que sea". "Para mí es como un sueño que se podría cumplir, pero no se sabe quién va a ir todavía. Hay una lista y de ahí se elegirán a los cuatro que van, de los que saltarán tres o los cuatro. Hay que intentar hacerlo lo mejor posible y poder estar", deseó.

"Sólo estar ya en cosas tan importantes como la final de la Copa del Mundo o preseleccionado para los Juegos es un orgullo y, mucho más, cuando vienes trabajándotelo tanto para estar entre los mejores de España e incluso del mundo porque en el ranking FEI soy el 68. Para mí ya es un orgullo estar en este momento de forma, con los caballos que tengo, con mis propietarios, es algo impresionante, sobre todo desde donde vengo", afirmó el español.

Para este, estar en el 'Top 100' "es una bestialidad" porque "hay muchos jinetes buenísimos" en un circuito donde todos se llevan "fenomenal" y donde no cree que haya "muy mal rollo" en un deporte donde "pueden competir mujeres y hombres en la misma condición" y que "también te permite estar con 65 años saltando". "Creo que la mejor edad es de los 40 hacia adelante, que es cuando ya tienes más controlado y más experiencia", detalló.

"En la alta competición el nivel es altísimo de jinetes y los caballos marcan muchísimo porque ya no hay tanta diferencia entre los jinetes. Te puede salir alguien un poco más diferente y entonces el caballo sí que marca un 'poquito más' las diferencias. Con un buen caballo es más fácil todo", resaltó Martínez Bastida.

"ESPAÑA TIENE LOS MEJORES CONCURSOS INTERNACIONALES"

Y en el caso de los caballos, tiene claro que "un bueno lo primero que tiene que tener es una cabeza deportista" y luego "equilibrio y fuerza". "Que sea un caballo que asimile las cosas y que entienda lo que queremos. Luego, como todo deportista, le tiene que gustar o no el deporte. Hay caballos que le encanta competir y hay a los que no. Básicamente es un atleta de alta competición y todo se hace como si fuera un humano", explicó.

"Se les mete, como si fuera un futbolista, en los partidos importantes, cuando crees que está listo y luego lo bajas a partidos menos importantes. Le haces competiciones más importantes donde el caballo va a sufrir un poco porque no está habituado ni a la dificultad o incluso el escenario. Uno joven sufre más el estrés", argumentó.

Mariano Martínez Bastida admite que un circuito como el Longines Global Champions Tour es "carísimo", pero que algo más sencillo como "la iniciación" es asequible para probar un deporte que a los más jóvenes les ayuda a "crear disciplina y a saber amar los animales".

Además, España "tiene los mejores concursos internacionales gracias a las rutas como la de Oliva o la de Montenmedio o incluso el CES Valencia". "No hay una competición igual en Europa y en el mundo como la que hay en España gracias a esos tours y luego tenemos concursos muy importantes como la IFEMA Madrid Horse Week, A Coruña o Madrid que son de máximo nivel", apuntó.

Finalmente, Mariano Martínez Bastida habló de sus inicios en la equitación. "Mi padre empezó a trabajar en Francia con un jinete bueno y luego se vino a España y estuvo con un jinete olímpico, Pedro Sánchez Alemán, que es murciano como yo. Yo he nacido en una hípica y al final me dio por montar a caballos, pero nunca piensas en llegar donde estoy porque para necesitas muchos medios y no los tenía", relató.

Y una ayuda fue empezar a trabajar "de herrador". "Me daba para ganarme la vida y fui montando caballos, yendo mejor y fui consiguiendo propietarios. Hasta llegar aquí son muchos pasos", aseguró el jinete español que monta "entre 6 y 7 caballos todos los días, que pueden ser 4 o 5 horas" y que también hace "algo aeróbico" como correr y bici para mantenerse en forma. "Hoy en día el jinete se cuida mucho más que antes cuando bebían, fumaban o estaban con sobrepeso la mitad", indicó con una sonrisa.